【武漢肺炎】聯合航空宣布周六起停飛往返香港航班

《經濟通通訊社５日專訊》武漢肺炎疫情尚未受控，多國政府紛紛對中國旅客實施入境管制

。美國聯合航空宣布，將由本周六（８日）開始，停飛往返香港的航班，直至本月２０日。

全美最大的航空公司美國航空早前已宣布，暫停由洛杉磯和達拉斯往返香港的所有航班，直

至本月２０日。

美國政府對中國實施航班與旅客入境限制後，聯合航空、美國航空和達美航空，上周已經暫

停飛往中國的航班。（ｃｌ）

