【交通消息】港鐵大埔墟站關閉，大學至太和站服務暫停

《經濟通通訊社５日專訊》港鐵（０００６６）大埔墟站今早發現可疑物品，警方接報到場

處理。受事件影響，東鐵線服務需要調整，其中大埔墟站需要暫時關閉，大學至太和站亦要暫停

服務。

警方於早上約８時接報，有人在大埔墟站路軌旁，發現一個類似鞋盒的可疑物品，爆炸品處

理課人員到場調查。港鐵表示，由於大埔墟站發現可疑物品，為配合大埔墟站的警方行動，現時

東鐵紅磡至大學站維持十分鐘一班車，太和至上水站每十分鐘一班車。（ｙｗ）

