【武漢肺炎】遭高雄禁止上岸的世界夢號郵輪返抵啟德郵輪碼頭

《經濟通通訊社５日專訊》因曾接載數名確診病人而被高雄港郵輪當局禁止船上所有人上岸

的「世界夢號」郵輪，今早返抵啟德郵輪碼頭。衛生署發言人表示，衛生防護中心港口衛生科的

職員已登上郵輪，為所有乘客及船員作衛生檢疫工作。

「世界夢號」本月２日由香港出發，船上有１８００名旅客，其中１６００人亦即近九成均

是香港人。

「世界夢號」上月中在廣州南沙載着４０００多名旅客及１８００名船員到越南，航程結束

後，先後有３名乘客確診感染新型冠狀病毒。（ｃｌ）

