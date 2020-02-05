《經濟通通訊社５日專訊》因曾接載數名確診病人而被高雄港郵輪當局禁止船上所有人上岸
的「世界夢號」郵輪，今早返抵啟德郵輪碼頭。衛生署發言人表示，衛生防護中心港口衛生科的
職員已登上郵輪，為所有乘客及船員作衛生檢疫工作。
「世界夢號」本月２日由香港出發，船上有１８００名旅客，其中１６００人亦即近九成均
是香港人。
「世界夢號」上月中在廣州南沙載着４０００多名旅客及１８００名船員到越南，航程結束
後，先後有３名乘客確診感染新型冠狀病毒。（ｃｌ）
05/02/2020 12:20
【武漢肺炎】遭高雄禁止上岸的世界夢號郵輪返抵啟德郵輪碼頭
《經濟通通訊社５日專訊》因曾接載數名確診病人而被高雄港郵輪當局禁止船上所有人上岸
的「世界夢號」郵輪，今早返抵啟德郵輪碼頭。衛生署發言人表示，衛生防護中心港口衛生科的
職員已登上郵輪，為所有乘客及船員作衛生檢疫工作。
「世界夢號」本月２日由香港出發，船上有１８００名旅客，其中１６００人亦即近九成均
是香港人。
「世界夢號」上月中在廣州南沙載着４０００多名旅客及１８００名船員到越南，航程結束
後，先後有３名乘客確診感染新型冠狀病毒。（ｃｌ）
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