【武漢肺炎】林鄭下午四時半會見傳媒，或公布內地旅客入境新措施

《經濟通通訊社５日專訊》政府宣布，行政長官林鄭月娥將於今日下午四時半在政府總部舉

行記者會，但無表明記者會內容。

據《南華早報》引述消息人士報導，港府計劃今日下午公布針對從內地入境所有旅客的新限

制措施，包括從內地回港的本港居民，惟報道未提供有關新限制措施的更多詳情。

報道又指，政府擬把公務員在家辦公安排的時間延長到最早２月１６日，亦建議１７﹒６萬

名僱員中的多數人留在家中，直到２月９日，以防控新型冠狀病毒疫情。同時，政府正考慮把學

校的停課時間延長至３月２日以後。（ｃｌ）

