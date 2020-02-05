《日入而息》港府推強制檢疫措施，會德豐奪港鐵日出康城項目

《今天重點》﹡林鄭月娥稱本港確診增至２１宗，疫情發展進入嚴峻階段；要求由內地入境

人士強制接受檢疫１４天；將盡快成立超過１００億元抗疫基金；即時暫停

啟德及海運大廈郵輪碼頭服務；邱騰華稱正與生產力促進局研究在港設口罩

廠的可行性

﹡日本證實鑽石公主號郵輪１０人確診新型肺炎；鑽石公主號郵輪３港人對新

型冠狀病毒測試呈陽性反應；遭高雄禁止上岸的世界夢號郵輪返抵啟德郵輪

碼頭；政府在社交網站「添馬台」表示郵輪「世界夢號」所有乘客和船員不

會登岸；世界夢號約３０船員有病徵，未得衛生署許可不准下船

﹡澳門賭場首日關閉，今早３小時入境人數跌逾三成；澳門特首賀一誠發公開

信，感謝公務員辛勞及市民支持；澳門擬疫情受控後推出刺激消費計劃，研

究調整稅項

﹡東亞銀行（０００２３）兩員工曾接觸確診者，已安排２５員工自我隔離

﹡國泰（００２９３）落實所有員工於３月至６月放無薪假３星期

﹡會德豐（０００２０）投得港鐵日出康城第１２期項目



《即日市況》﹡濠賭股及出口股撐市，港股全日漲１１０點報２６７８６，暫三連揚



《深滬股市》﹡滬綜指收升１﹒２５％收復二千八，陸股通資金復流出



《美元匯價》﹡歐元跌穿１﹒１０４水平，短線料仍反覆；歐元最新報１﹒１０１６╱

１７，日圓最新報１０９﹒６７╱７０



《公司資訊》﹡英記茶莊（０８２４１）共斥資９５５０萬元購買兩地舖作零售店

﹡美團點評（０３６９０）首批商戶扶持貸款到位，涉資２０００萬人民幣

﹡會德豐（０００２０）投得港鐵日出康城第１２期項目

﹡東方明珠石油（００６３２）將更改名稱為中港石油

﹡中國銀行（０３９８８）發放２１﹒７億人幣貸款支持抗擊疫情企業

﹡歌禮製藥（０１６７２）與同濟醫院獲批開展治療新型冠狀病毒感染的臨床

研究



《國企紅籌》﹡避免疫情擴散，中興通訊（００７６３）取消ＭＷＣ２０新聞發布會

﹡中鐵建（０１１８６）中標臨沂市融合項目，涉資１５５億元人民幣



《神州民企》﹡富力地產（０２７７７）１月合約銷售額按年跌逾１０％

﹡合景泰富（０１８１３）１月預售額按年增１﹒２％



《中國要聞》﹡證監會表示盡力繼續提供服務，部分工作回應時間或較長

﹡內地發布５Ｇ安全報告，外交部表示各方應堅持開放合作

﹡２０２０年中央一號文件：鎖定脫貧和補短板兩大任務；一號文件表示穩住

農業基本盤，發揮「三農」壓艙石作用



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１１５７３﹒６２點



《其他消息》﹡鄭楚明升任天文台台長，本月１５日起生效

﹡本港去年食肆收益價值跌５﹒９％，為０３年沙士以來首跌

﹡深股通額度全日用逾２０億元；滬股通額度全日用４﹒８億元，陸股通淨流

出逾３億



《武漢肺炎》﹡英國外交部建議在華英國公民「能離開就離開」

﹡中日副部級會議延期，日媒指習近平或暫緩訪日

﹡日本證實鑽石公主號郵輪１０人確診新型肺炎；鑽石公主號郵輪３港人對新

型冠狀病毒測試呈陽性反應；遭高雄禁止上岸的世界夢號郵輪返抵啟德郵輪

碼頭；政府在社交網站「添馬台」表示郵輪「世界夢號」所有乘客和船員不

會登岸；世界夢號約３０船員有病徵，未得衛生署許可不准下船；鑽石公主

號郵輪３港人對新型冠狀病毒測試呈陽性反應

﹡武漢百步亭社區住戶集體發熱，上月曾辦「萬家宴」

﹡深圳公安立案偵查一名多次隱瞞來自湖北的６４歲女人

﹡港鐵巴士工會促全面封關，日內商討罷工

﹡溫州樂清市封城屬湖北省以外首例，非必要企業須停工

﹡醫管局表示目前急症室只可提供緊急服務

﹡澳門賭場關閉半個月，多間大行料博彩收入將受影響；澳門賭場首日關閉，

今早３小時入境人數跌逾三成；澳門特首賀一誠發公開信，感謝公務員辛勞

及市民支持；澳門擬疫情受控後推出刺激消費計劃，研究調整稅項

﹡加拿大及美國撤僑航班或於明天從武漢起飛

﹡中國鼓勵高校網上教學，在線課程擬計入學分

﹡廣東新增確診病例７３例累計８７０例，深圳增２０例

﹡東亞銀行（０００２３）兩員工曾接觸確診者，已安排２５員工自我隔離

﹡中移動聯同達闥科技向武漢捐贈５Ｇ智能機器人

﹡國家衛健委發布選用口罩指引，醫用口罩不可加熱消毒

﹡消息透露香港多兩人初步對新型肺炎測試呈陽性反應

﹡上海要求各類學校２月底前不開學；上海將對進入小區所有人員進行體溫測

量

﹡白領改以遠程辦公，復工首日企業微信及釘釘流量爆棚

﹡醫管局員工陣線稱林鄭月娥多次拒絕對話，或聯合工業罷工

﹡內地推第五版診療方案：目前沒有確認有效抗病毒療法

﹡世衛呼籲相關國家捉緊疫情防控「窗口期」

﹡銀聯表示春節網絡支付增長快，節後跨行交易清算順利

﹡旅遊業要求政府支援，冀延遲還本及免費停泊旅遊巴

﹡國泰落實所有員工於３月至６月放無薪假３星期

﹡調查指內地８４％在職人士未開工

﹡香港郵政表示寄往澳門郵遞服務延誤

﹡台灣全禁大陸人入境，台灣人從陸港澳入境須居家隔離

﹡外交部表示來自美方一批救援防疫物資已運抵武漢

﹡唐英年提３建議倡採更嚴格入境措施，增隔離檢疫中心

﹡林鄭月娥稱本港確診增至２１宗，疫情發展進入嚴峻階段；要求由內地入境

人士強制接受檢疫１４天；將盡快成立超過１００億元抗疫基金；即時暫停

啟德及海運大廈郵輪碼頭服務

﹡北京疫情防控期間禁止各類群體性聚餐活動

﹡恆生保險新增「新型冠狀病毒」額外保障；恆生保險新增新型冠狀病毒保障

，可獲住院現金賠償

﹡教育局明午二時會見傳媒，講解停課及ＤＳＥ新安排

﹡衛生防護中心表示不排除世界夢號郵輪需要全船檢疫

﹡邱騰華稱正與生產力促進局研究在港設口罩廠的可行性

﹡恆隆地產（００１０１）設千萬人幣抗疫基金，內地商場租戶租金減半

﹡首單５０億阻擊疫情主題金融債券發行，超購逾１２倍

（ｚｚ）

