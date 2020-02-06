《日出而作》特朗普避過彈劾免下台，傳肺炎疫苗有突破美股三連升

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２９２９０．８５ 升 ４８３．２２點╱１．６８％

標普５００ ３３３４．６９ 升 ３７．１０點╱１．１３％

納斯達克 ９５０８．６８ 升 ４０．７１點╱０．４３％

倫敦富時１００ ７４８２．４８ 升 ４２．６６點╱０．５７％

法蘭克福ＤＡＸ １３４７８．３３ 升 １９６．５９點╱１．４８％

巴黎ＣＡＣ４０ ５９８５．４０ 升 ５０．３５點╱０．８５％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．７９，歐元兌美元１．１０００



《最新資訊》﹡高通上季盈利跌近一成四，勝市場預期

﹡通用汽車上季盈轉虧蝕近兩億美元，每股盈利勝預期

﹡美上月Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ終值微升至５３﹒４

﹡美國上月ＩＳＭ非製造業指數升至５５﹒５，勝預期

﹡美國上月私人企業新增職位逾２９萬個，勝預期

﹡花旗料本港經濟增長今年收縮１﹒１％

﹡將軍澳單位疫市放盤，減價５％惟乏問津

﹡業界憂強制檢疫影響，倡買賣合約設彈性條款

﹡賭王家族成員何猷君，５億購南區香島道２號洋房

﹡土耳其客機滑出跑道１死１５７傷

﹡美民主黨首站初選，同志市長爆冷領先

﹡美國國會參議院否決彈劾總統特朗普

﹡經濟數據強勁，美股三連漲破頂，道指收高４８３點

﹡美國就業數據強勁，傳有藥物醫治新肺炎，美元走高

﹡自動系統（００７７１）料去年收入及純利分別增逾２０％

﹡ＭＳ ＣＯＮＣＥＰＴ（０８４４７）料九個月綜合溢利跌逾６８％

﹡Ｔｏｐ Ｓｔａｎｄａｒｄ（０８５１０）預期九個月錄淨虧損

﹡時計寶（０２０３３）料中期純利按年跌２０％

﹡李克強要求優先保障湖北、武漢醫療物資、醫護人員需求

﹡疫情防控財稅政策加碼，企業貸款利率要低於１﹒６％

﹡ＣＯＯＬ ＬＩＮＫ收購消毒品牌美衛加地區分銷商

﹡中國多城實施封閉式管理，包括經濟重鎮南京、鄭州

﹡世銀將降全球經濟增長預測

﹡全國確診病例２﹒８萬宗５６３死，天津貴州出現死亡

﹡武漢市委副書記表示市內居家隔離逾２萬人

﹡星美控股公布中國大陸電影院暫時停業，延遲公布業績

﹡英國最快下周開始為新型冠狀病毒疫苗作動物測試

﹡匯控（００００５）對員工出差香港的禁令延長至３月２日

﹡五龍電動車（００７２９）遭股東要求開會罷免五名董事

﹡天臣控股（０１２０１）控股股東四日累售９９９萬股，套現５０３萬

﹡比高集團附屬董事或挪用１３００萬人幣公款，將採取適當行動

﹡石四藥（０２００５）不保證藥品能納入肺炎診療方案，申請今早復牌

﹡百福控股（０１４８８）餐飲門店１月２６日起暫停經營

﹡君實生物（０１８７７）出資１０００萬人幣參與斯微生物Ａ＋輪融資

﹡松齡護老（０１９８９）獲鄧成波父子溢價１倍購５２％股權兼提全購

﹡科地農業（０８１５３）建議改名為法諾集團



﹡連成科技（０８６３５）首九個月少賺６２％至２５０﹒４萬元；第三季少

賺８０％，首三季累計倒退６２％

﹡郵儲銀行（０１６５８）控股股東累斥逾１３億元人幣增持Ａ股

﹡萬科企業（０２２０２）１月銷售額５４９億人幣，按年升１２％



《國企紅籌》﹡中鐵（００３９０）中標內地高速，投資２２１億人幣



《神州民企》﹡東江環保（００８９５）提前終止虎門項目資產支持專項計劃

﹡雅居樂（０３３８３）１月銷售額跌近１９％

﹡融創中國（０１９１８）１月銷售額按年跌逾２２％

﹡三一國際（００６３１）料去年純利最多增５５％

﹡中國罕王（０３７８８）料去年純利增約５０％

﹡首控集團（０１２６９）以１８３０萬美元售基金，料收益８０萬美元

