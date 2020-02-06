《國金與投資－曾廣標》遊走於恐懼與貪婪之間！

《國金與投資》春節長假後，中國內地股市周一重開立即補跌超過７巴仙，３２００多隻股

票跌停板，然而，由於當局持續放鬆流動性鼓勵買入及控制沽空，大市之後從低位反彈，以深圳

創業板及深成指數表現較佳，反映藍籌權重股票的上證指數反彈力相對較弱。



＊中港股市彈，美歐變貪婪＊



外圍股市由於疫情仍沒有大量在各國擴散，上周的恐懼變回本周的貪婪，美國道指收復上周

五（１月３１日）的六百點跌幅，納指更創出歷史新高，歐洲、日本以至向來疲弱的港股，也錄

得反彈。



是否等於疫情高峰期已過去？在中國肯定不是，確診病例仍然持續上升，而現時正處於春節

假後的「返城期」，打工一族和學生陸續從家鄉回到城市，雖然已宣布延遲開工及開課，學生至

少可放假到２月底，但下周大部分城鎮都會開始復工，而企業不可能長期停止生產，否則就可能

會如美國商業部長羅斯所說的，「更多職位流返美國」。羅斯的涼薄自必很可惡，但中國企業要

保住訂單，還得要在與病毒對抗的同時恢復生產，當然，無論辦公室和生產線都要造好防範準備

，若有可能，部分工種改為遠距離或在家做。



＊恢復生產便可望安定人心＊



我認為，若大多數城鎮能恢復正常生產而無需再封城封路，則中國經濟雖會放緩，但人心可

望穩定下來，對中港股市也將是強心針。當然，股價還是要反映企業盈利，在第一季度，除了網

企以及與防疫有關的企業之外，盈利下跌應是大概率的事情，投資者只宜趁弱市時低價買貨，有

中長線投資的打算。



美國帶頭對中國內地封關，個別國家效法，應有助減少病毒在他們那裏擴散，因此美國股市

有其不願意跟跌的理由。當今世情自私自利，不踩多一腳已算畀面。然而，若中國經濟變惡劣，

減少了這個增長引擎，全球經濟也沒運行。



＊強制檢疫不應是最後一招＊



香港特區政府在社會壓力下已封了大多數與內地相連的關口，同時日內便會開始對於所有由

內地進入香港的人士實行強制檢疫兩星期，希望有助進一步減少和監控往來的人流，不過，香港

是否有足夠的地方和設施處理強制檢疫，會否引來更多人赴港避疫？坊間仍有很多疑問和不安。

政治性的醫護罷工也有借口繼續搞下去。



香港加強關口管制以至變相封關，一些內地網民呼籲不供應食水和糧食給香港，這當然不會

成為事實，但香港網上的一些謠言已令到部分港人搶購必需品，直至相關的超市辟謠及證明貨品

源源不絕，才暫時安撫了人心。



我想，是否最終要全面封關還要看疫情的發展而定，若香港變成疫區，則自己不封別人也會

封你，因此，當政者要有前瞻性，以阻止香港演變成疫區作為最主要的目標。



＊買股宜有盈利及高息支持＊



港股近期的反彈只是跟著人家走，本地公司各行各業恐怕由於社會動盪蕩及疫情的雙重打擊

難有運行，但在港上市的大多數公司都是中國相關股票，即是業務主要在內地，若稍後恢復生產

，則希望第二季可追回首季的一些損失，從而保住上半年的業績。我認為，有盈利及高息支持的

股票，當股價已跌到收益率接近十厘時，在超低息時代有投資價值。例如，我今年首選的股票鴻

興印刷（００４５０）周初發了盈喜，間接指出去年下半年盈利全面轉好，我預期全年派息可望

由１０仙增加至１２仙，估計今年盈利仍可持續上升，將有利於股價在疫情穩定後進一步向上。



＊大型網企乃避險之選＊



大型網企則是疫情中可考慮的避風港，人們宅在家中，上網打機的時間更多，騰訊

（００７００）的遊戲，包括本已開始過氣的「王者榮耀」，也豬籠入水，而最大網銷商阿里巴

巴（０９９８８），在「宅家時代」也受惠。至於較小型的網絡股，則也引來熱炒，卻不是價值

投資者杯茶。



＊疫情不會長久，內鬥更難估算＊



世衛指出現時仍沒有可治新病毒的特效藥，因此，對某些熱炒的藥業股宜保持戒心，個別藥

業股的估值早已很高，當再借機炒上之後，高追的風險大，只宜精於投機者參與。



我相信大多數專家所預期的，類似沙士的新型冠狀病毒到天氣熱時便會自行消散，因此，只

要造好防禦，三幾個月後便可放心，到時中國經濟亦會好轉。至於香港，若仍忙於內鬥及執政者

不懂作為，則恐怕在病毒過後經濟仍難以好轉！《資深評論員 曾廣標》

