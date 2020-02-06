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即市新聞

06/02/2020 11:30

《投資觀點－施宏毅》我要做債主－－債券ＥＴＦ

　　《投資觀點》相信不少人會以投資債券作為避開跌市的工具，債券無疑沒有業務經營上的風
險，撇除借貸方破產的風險，債券可以穩定地為投資者帶來特定的收益，作為未來消費
（Ｆｕｔｕｒｅ　Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ）的回報。但畢竟投資債券有一定的門檻，而且交易
成本較高，因此筆者這篇文章介紹大家以投資債券ＥＴＦ的方式，投資債券市場。
　　比起投資單一債券，債券ＥＴＦ的風險較為分散，因ＥＴＦ會以基金的形式投資不同公司或
政府的債券，分散借貸風險。但債券ＥＴＦ會有一定的支出比例，投資者亦不會有選取債券組合
上的自主權。但較低的入場門檻，為散戶提供了投資債券上的機會。
　　Ｖａｎｇｕａｒｄ　Ｔｏｔａｌ　Ｂｏｎｄ　Ｍａｒｋｅｔ　ＥＴＦ（ＢＮＤ）是美國市場
最具規模的債券ＥＴＦ之一，廣泛及分散地投資美國債券市場，投資高信用質素或評級的資產，
提供中等程度的回報率，成立到現在年度化回報約為４﹒９％。
　　在信用評級方面，所有機構的信用評級均為ＢＡＡ或以上，而有６２﹒６％投資美國政府的
債券。比較其他的債券ＥＴＦ，本ＥＴＦ的費用比例為０﹒０４％，費用比例為最低。
　　除了投資美國債券市場的ＥＴＦ，筆者亦為大家帶來一隻投資亞洲債券市場的ＥＴＦ，這是
沛富基金（０２８２１），基金在香港上市，投資於亞洲八個以當地貨幣計價的主權國債，當中
以中國、香港、南韓、新加坡等高評級地區為主，債券比重以中國為最多，其次為香港、新加坡
、韓國等地區。投資者除了能夠賺取利息回報，亦有機會獲得匯率上升的回報。以國債為主軸的
ＥＴＦ，會是債券投資上較為穩健的做法。《「我要做股神」專頁創辦人　施宏毅》

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