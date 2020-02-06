  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/02/2020 09:02

【企業盈警】精雅印刷（８３９１）料九個月虧損增至最多７７０萬

　　《經濟通通訊社６日專訊》精雅印刷集團（０８３９１）公布，預期集團於截至２０１９年
１２月３１日止九個月錄得虧損不超過７７０萬元，而上年同期則錄得虧損約６６０萬元。倘不
計及於上年同期所產生約５９０萬元上市開支，則上年同期應錄得虧損約７０萬元。
　　期內虧損狀況主要由於對環保關注日漸增加、資訊數碼化日益普及加上網絡營銷、社交媒體
及全球化之興起，導致印刷服務客戶之訂單減少；及與去年同期相比產生額外行政及其他營運開
支，包括員工成本（包括董事薪酬）、租金開支、專業費用及審計費用。（ｆｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態06/02/2020
韓限口罩出境 逾千個須申報
生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】國泰籲員工於三月起放無薪假3星期
生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】東亞：兩員工曾接觸確診者 已安排25員工自我隔離
生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】聯合航空宣布周六起停飛往返香港航班
生財有道05/02/2020
《開市Good Morning》溫傑﹕港股兩萬七見阻力
FOCUS05/02/2020
【FOCUS】肺炎或引貿協新「震源」 侵侵連任籌碼頻添
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金