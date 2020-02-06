【企業盈警】精雅印刷（８３９１）料九個月虧損增至最多７７０萬

《經濟通通訊社６日專訊》精雅印刷集團（０８３９１）公布，預期集團於截至２０１９年

１２月３１日止九個月錄得虧損不超過７７０萬元，而上年同期則錄得虧損約６６０萬元。倘不

計及於上年同期所產生約５９０萬元上市開支，則上年同期應錄得虧損約７０萬元。

期內虧損狀況主要由於對環保關注日漸增加、資訊數碼化日益普及加上網絡營銷、社交媒體

及全球化之興起，導致印刷服務客戶之訂單減少；及與去年同期相比產生額外行政及其他營運開

支，包括員工成本（包括董事薪酬）、租金開支、專業費用及審計費用。（ｆｚ）

