《專家之言－李偉傑》武漢肺炎疫情未受控，港股１００天線見阻力

《專家之言》武漢肺炎疫情在春節長假前，國家主席習近平在１月２０日已首度開腔，表示

對武漢肺炎高度重視，當時確診人數大約２１７人，港股仍有一定承接力在２７７００點２５０

天線水平，但在本港新春假期後，內地感染人數大幅攀升，以及內地休市外資劇烈沽售港股，恆

指週一低見２６１４５點，以內地開始長假後，用追蹤內地富時中國Ａ５０指數表現的ＥＴＦ南

方Ａ５０（０２８２２）計算，估計內地開市將下跌接近７﹒３％，而在本週日內地復市後曾一

度下跌８﹒７％水平，收市下跌７﹒７％完成追跌行動，港股在內地跌幅合乎預期下，跟隨內地

連續反彈三天，如果計初步反彈目標在２７０００點至２７１００點水平，接近１００天移動平

均線將見初步阻力，因武漢肺炎疫情在國家衛健委最新公布，全國３１省確診新形冠狀病毒肺炎

病例超過２萬４０００宗，相信週末前將見短線獲利行動，當然寄望新增疫情增加速度放慢，或

者能研發出藥品有效控制病情，屆時港股才能再次挑戰２５０天線２７７００點水平，在現時疫

情仍在擴散當中，但科技股份繼續跑贏大市，另外藥業股板塊亦定期傳出能有效抑制或者進行研

發等消息，個別股份帶來短線刺激，但當然提醒往往急升過後，未有進一步消息支持下升勢難以

持續，只適宜貼士投資者短線投放。



＊大市難拾升軌，商品及稀有資源股可作對沖＊



面對大市目前只有反彈難重拾升軌，不同性質的投資者選股取捨有別，商品及稀有資源股可

作大市對沖作用。中國稀土（００７６９）近年業務發展向好，通過優化產品結構、降本增效等

舉措，持續提升盈利能力。截至２０１８年底，集團收入９﹒０２億港元，按年增長４２％。而

截至２０１９年６月３０日止中期，集團收入４﹒４億港元，其中稀土產品收入佔比達６５％，

期內成功轉虧為盈，而屬於中重稀土元素的產品如氧化鋱和氧化鏑平均價格較去年同期上升約一

成半及四成半，資料增長理想。

稀土產品被廣泛應用於與日常生活相關的各類工業，亦應用於科技、醫療及軍事等領域，是

光纖電纜、衛星和數碼科技，以至醫療科技及航天軍事設備製造的構成材料之一。正因被應用於

各生產鏈當中，故不論市況如何，需求還是持續的。以近日疫情為例，大型企業已將應用稀土材

料製備的分析及檢測設備捐贈支援疫情防控工作，利用Ｘ光設備及ＣＴ掃描等檢測設備能協助醫

護人員快速、高效、準確診斷病情。

此外，稀土化合物作為抗炎、殺菌藥物、抗凝劑及抑癌物等均有滿意的結果，其戰略資源顯

見。耐火材料業務方面，集團產品廣泛應用於石油化工、冶金、有色金屬、玻璃、建築及水泥等

工業高溫處理裝備，擁有很多全球知名客戶，包括通用電氣、日本電氣硝子、西門子、黑崎播磨

及眾多跨國公司，估計未來各國大型企業需求仍然相當殷切，為集團多增收入來源。



＊中國稀土的優勢將延續＊



而中國稀土的生產設備高度自動化。當中生產高規格的不定型耐火材料及預製件的耐火材料

生產線，僅需４至５名員工操作，大大減省人手及令生產流程更趨標準化。即使在不穩定的情況

下，對營運構成的影響輕微。自動化及智慧化裝配將是集團今後設備技改的方向。隨著近年來自

美國等對中國在科技範疇的打壓，促使中央轉而積極扶助本土自主研發，全力建設全國稀土新材

料、高端應用技術研發和產業化示範基地的高新區，稀土的使用量及領域將會明顯增加，筆者認

為公司的優勢將會延續。走勢方面，受累市況波動，此股經過了個半月調整，１４天ＲＳＩ低位

３０，股價周一於０﹒３３元低位見支持，估計在需求持續殷切以及政策面扶持下，逢低收集，

短線目標價０﹒４元，中期０﹒６元，買入價跌一成止蝕。

《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

