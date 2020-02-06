康哲藥業（００８６７）跌近２％中途停牌，遭沽空機構狙擊

《經濟通通訊社６日專訊》康哲藥業（００８６７）中途停牌，遭沽空機構狙擊，盤中一度

低見９﹒３５元，停牌前報跌１﹒９２％造１０﹒２元；成交約１８５７萬股，涉資１﹒８６億

元。

沽空機構「殺人鯨資本」（Ｂｌｕｅ Ｏｒｃａ Ｃａｐｉｔａｌ）發表沽空報告指，儘管

中國打壓藥價政策的巨大壓力，康哲藥業的財務業績異常穩健且盈利能力不斷提升，該行認為這

樣的盈利能力是種假象，且更發現了一系列腐敗又隱秘的私人交易。該行給予該股份估值約每股

３﹒９５元。（ｅｃ）

