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即市新聞

06/02/2020 11:21

康哲藥業（００８６７）跌近２％中途停牌，遭沽空機構狙擊

　　《經濟通通訊社６日專訊》康哲藥業（００８６７）中途停牌，遭沽空機構狙擊，盤中一度
低見９﹒３５元，停牌前報跌１﹒９２％造１０﹒２元；成交約１８５７萬股，涉資１﹒８６億
元。
　　沽空機構「殺人鯨資本」（Ｂｌｕｅ　Ｏｒｃａ　Ｃａｐｉｔａｌ）發表沽空報告指，儘管
中國打壓藥價政策的巨大壓力，康哲藥業的財務業績異常穩健且盈利能力不斷提升，該行認為這
樣的盈利能力是種假象，且更發現了一系列腐敗又隱秘的私人交易。該行給予該股份估值約每股
３﹒９５元。（ｅｃ）

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