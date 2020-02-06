《專家之言－黃德几》小米續推智能手機，捕捉５Ｇ機遇

《專家之言》內地新型冠狀病毒疫情蔓延，惟內地推出多個措施維穩，帶動港股反彈，其中

新興經濟股見資金流入。小米（０１８１０）主要從事研發和銷售智能手機，隨著內地今年５Ｇ

網絡進入全面商用階段，市場憧憬內地智能手機付運量有望回升，小米有望從中受惠。

２０１９年首三季度，集團營業額１４９３﹒７億元（人民幣，下同），按年上升

１４﹒５％，純利下跌２５﹒１％至７６億元，惟毛利率升１﹒２個百分點至１３﹒９％。單計

第三季度，純利按年升１﹒５％至２５﹒２億元，毛利率升２﹒４個百分點至１５﹒３％。

２０１９年第三季度，集團出售３，２１０萬部智能手機，分部收入按年下跌７﹒８％至

３２２﹒６億元；期內，智能手機的平均售價按季增加約１％至每部１００６﹒５元。



＊推出至少十款５Ｇ智能手機＊



集團今年將開始推出至少１０款５Ｇ智能手機，以捕捉５Ｇ帶來的智能手機換機週期。集團

的智能手機的毛利率，雖然２０１９年第三季度的９％，較第二季度的８﹒１％增加０﹒９個百

分點，但硬件的毛利率相對較低，尤其在競爭激烈的中國市場。因此，集團積極拓展智能家居市

場。２０１９年第三季度，ＩｏＴ與生活消費產品部分收入按年增加４４﹒４％至１５６億元，

分部毛利率由２０１８年第三季度的１０﹒５％增加至２０１９年第三季度的１２﹒８％。截至

２０１９年９月３０日，ＩｏＴ平台已連接的ＩｏＴ設備（不包括智能手機及筆記本電腦）數量

，按年升６２％至２﹒１３億台。集團計劃未來５年在「５Ｇ＋ＡＩｏＴ」將至少投入５００億

元，以提升市場地位。



＊１２港元以下可分階段吸納＊



集團近年積極拓展海外手機市場，並發展毛利率較高的非手機業務，尤其是拓展印度和印尼

市場。２０１９年第三季度，境外市場的收入按年增加１７﹒２％至２６１億元，佔總收入的

４８﹒７％。另外，恆指公司早前正式就有關恆生指數應否納入同股不同權公司和第二上市公司

進行諮詢，檢討結果將於５月時公布，值得留意。

走勢上，１月２２日高見１４元（港元﹒下同）遇阻回落，惟近日股價見反彈，重上２０天

線，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距收窄，宜候低１２元以下分階段吸納，若以

大成交突破１４元阻力，升勢有望持續，不跌穿１１元續持有。

《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

