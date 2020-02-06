港股午後初段升幅擴大，最新報２７４８２急漲６９５點

《經濟通通訊社６日專訊》港股午後初段升幅擴大，最新報２７４８２，升６９５點或升２

﹒６０％，逼近５０天線（２７５５３點），主板成交７１５﹒６９億元。港股早市收

２７３１２，升５２５點。

國企指數新報１０７８２，升２﹒７５％或升２８９點。

即月期指新報２７４０９，升６６９點，低水７３點。即月國指期貨報１０７８５，升

２７６點，高水２點。

上證綜合指數午後升幅擴大，新報２８５３，升３５點或升１﹒２４％，成交

２０４８﹒０８億元人民幣。深證成份指數報１０５３７，漲２３１點或升２﹒２５％，成交

３２６４﹒３２億元人民幣。

重磅股方面，中移動（００９４１）現價升４﹒５５％，報６６﹒６元；成交約１５３５萬

股，涉資１０﹒０６億元；匯豐控股（００００５）漲２﹒０２５％，報５７﹒９５０元；友邦

保險（０１２９９）升１﹒７０％，報８０﹒６５０元；騰訊（００７００）揚

１﹒５３％，報３９８﹒２元；建行（００９３９）升２﹒７６％，報６﹒３２０元；工行（０

１３９８）漲２﹒６２２％，報５﹒４８０元；國壽（０２６２８）升３﹒２４９％，報１９﹒

７００元；中國平安（０２３１８）升２﹒４４６％，報９２﹒１５０元。

國際油價上升，三桶油受捧，中石油（００８５７）升４﹒１０６％，報３﹒５５０元；

中石化（００３８６）升４﹒１３％，報４﹒２９０元；中海油（００８８３）報１２﹒５８元

漲４﹒８３％。（ｅｃ）

