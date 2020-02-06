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即市新聞

06/02/2020 13:05

港股午後初段升幅擴大，最新報２７４８２急漲６９５點

　　《經濟通通訊社６日專訊》港股午後初段升幅擴大，最新報２７４８２，升６９５點或升２
﹒６０％，逼近５０天線（２７５５３點），主板成交７１５﹒６９億元。港股早市收
２７３１２，升５２５點。
　　國企指數新報１０７８２，升２﹒７５％或升２８９點。
　　即月期指新報２７４０９，升６６９點，低水７３點。即月國指期貨報１０７８５，升
２７６點，高水２點。
　　上證綜合指數午後升幅擴大，新報２８５３，升３５點或升１﹒２４％，成交
２０４８﹒０８億元人民幣。深證成份指數報１０５３７，漲２３１點或升２﹒２５％，成交
３２６４﹒３２億元人民幣。
　　重磅股方面，中移動（００９４１）現價升４﹒５５％，報６６﹒６元；成交約１５３５萬
股，涉資１０﹒０６億元；匯豐控股（００００５）漲２﹒０２５％，報５７﹒９５０元；友邦
保險（０１２９９）升１﹒７０％，報８０﹒６５０元；騰訊（００７００）揚
１﹒５３％，報３９８﹒２元；建行（００９３９）升２﹒７６％，報６﹒３２０元；工行（０
１３９８）漲２﹒６２２％，報５﹒４８０元；國壽（０２６２８）升３﹒２４９％，報１９﹒
７００元；中國平安（０２３１８）升２﹒４４６％，報９２﹒１５０元。
　　國際油價上升，三桶油受捧，中石油（００８５７）升４﹒１０６％，報３﹒５５０元；
中石化（００３８６）升４﹒１３％，報４﹒２９０元；中海油（００８８３）報１２﹒５８元
漲４﹒８３％。（ｅｃ）

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