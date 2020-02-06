《經濟通通訊社６日專訊》匯聯金融服務（８０３０）預期，截至去年１２月底止年度轉盈
為虧，蝕不少於５億元，２０１８年則錄得純利１﹒０３億元。
集團指，虧損主要由於物業發展項目投資收入及財務顧問服務收入較２０１８年同期均減少
逾５０％；２０１５年因收購金融服務平台而產生的商譽及無形資產全面減值約６３００萬元；
及按公平值計入損益的金融資產，主要包括物業發展項目投資的公平值變動產生重大虧不少於４
﹒５億元，包括贖回四個物業發展項目投資的變現虧損６２００萬元）。（ｋｌ）
06/02/2020 09:00
【企業盈警】匯聯金融服務（８０３０）料去年盈轉虧蝕不少於５億
《經濟通通訊社６日專訊》匯聯金融服務（８０３０）預期，截至去年１２月底止年度轉盈
為虧，蝕不少於５億元，２０１８年則錄得純利１﹒０３億元。
集團指，虧損主要由於物業發展項目投資收入及財務顧問服務收入較２０１８年同期均減少
逾５０％；２０１５年因收購金融服務平台而產生的商譽及無形資產全面減值約６３００萬元；
及按公平值計入損益的金融資產，主要包括物業發展項目投資的公平值變動產生重大虧不少於４
﹒５億元，包括贖回四個物業發展項目投資的變現虧損６２００萬元）。（ｋｌ）
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