傳新肺炎藥有突破，港股高開３８７點重上兩萬七，破十天、百天線

《經濟通通訊社６日專訊》消息指新型冠狀病毒藥物取得進展，內地啟動的瑞德西韋（ｒｅ

ｍｄｅｓｉｖｉｒ）藥物，正式開始進入臨床試驗，隔晚美股再度反彈，帶動亞洲股市暢旺，日

經升３６９點，首爾指數升２９點；港股方面今早高開３８７點，重返二萬七關口，並突破１０

天線（２７１１１點）及百天線（２７１０４點）。

恆生指數報２７１７４，升３８７點或升１﹒４５％，主板成交２２﹒３１億元。國企指數

報１０６４４，升１５０點或升１﹒４４％。

個股方面，美國石油庫存數據利好，推動周三油價跳漲約２％，中海油（００８８３）急升

３﹒５％並為開市最佳股藍籌，而中石化（００８６）亦高開１﹒９４％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒７６％，報５７﹒８元；港交所（００３８８

）升１﹒２８％，報２７０元；騰訊（００７００）升１﹒４８％，報３９８元；中移動（００

９４１）升１﹒４１％，報６４﹒６元；友邦保險（０１２９９）升１﹒６４％，報８０﹒６元

。



恆指開市十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油 （００８８３） １２﹒４２元 升３﹒５０％

中國平安（０２３１８） ９１﹒８０元 升２﹒０６％

金沙中國（０１９２８） ３８﹒４５元 升１﹒９９％

中石化 （００３８６） ４﹒２０元 升１﹒９４％

創科實業（００６６９） ６５﹒９０元 升１﹒９３％



中銀香港（０２３８８） ２６﹒５０元 升１﹒９２％

電能實業（００００６） ５６﹒５０元 升１﹒８９％

銀河娛樂（０００２７） ５３﹒９０元 升１﹒８９％

中國人壽（０２６２８） １９﹒４４元 升１﹒８９％

萬洲國際（００２８８） ７﹒８０元 升１﹒８３％

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（ｕｌ）

