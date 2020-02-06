《盤後部署》關稅削減及藥物現突破利好，港股下一步看２８０００

《經濟通通訊社６日專訊》港股今日大幅反彈，昨日有消息指瑞德西韋

（Ｒｅｍｄｅｓｉｖｉｒ）藥品投入臨床試驗，有望紓緩肺炎疫情，港股今早高開３８７點並重

上二萬七。隨後內地國務院宣布，對部分美國進口商品加徵關稅減半，令港股升幅一度擴大，並

一度升逾八百點。個股方面，油價反彈逾２％，刺激「三桶油」表現造好，中海油

（００８８３）更升半成；而中信股份（００２６７）升４﹒９％，連帶其他中信系股份亦落鑊

炒起。恆指最終收報２７４９３點，升７０６點或升２﹒６４％，主板成交１３１７﹒２６億元

，按日跌１﹒５３％。國企指數報１０７６４點，升２７０點或升２﹒５８％。

內地Ａ股暢旺，上證綜合指數報２８６６點，升４８點或升１﹒７２％；深證成份指數報

１０６０１點，升２９５點或升２﹒８７％。兩市合共成交９１３４﹒３９億元人民幣。



＊舊金山聯儲主席指美國無需減息，未來半年美國衰退機會達七成＊



儘管全球疫症蔓延且影響經濟，但舊金山聯儲主席Ｍａｒｙ Ｄａｌｙ表示，美聯儲不需要

降低利率，以應對疫情爆發或其他經濟不利因素。她指出，疫情確實對經濟帶來不利影響，但相

信貿易談判取得進展將會抵銷近日的負面氣氛，她認同聯儲局主席鮑威爾所設定通脹目標２％和

勞動力觀點，而美聯儲亦應盡力提升就業率，直到通脹上升為止。

雖然美國很大機會不減息及維持通脹率，但仍有分析指，美國經濟衰退機會仍高。據麻省理

工斯隆管理學院和道富銀行（Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ）的最新研究

顯示，在未來六個月內，美國經濟衰退的可能性達到７０％。該報告引用馬氏距離（Ｍａｈａｌ

ａｎｏｂｉｓ Ｄｉｓｔａｎｃｅ）來確定當前市場狀況與先前衰退的對比，發現自１９１６年

起，每當經濟衰退之前，該指數都會上升。當指數突破７０％時，未來半年衰退的機會亦達

７０％，而截至去年１１月該指數已衝破７６％。

不過，有不少經濟指標仍顯示美國經濟尚好，不少分析師更揚言，今年雖然爆發疫症，但美

國經濟基本面穩定，相信今年仍能獲得收益。



＊港股發力衝破二萬七，下一波再看二萬八＊



受疫症藥物有突破及關稅削半所影響，港股今日一度衝破二萬七關口，並曾大升逾八百點。

考慮到大市基本面不太差，加上業績期臨近，港股可能會再發力而上。恆指下一波可能先看二萬

八關口，關鍵在於肺炎治療藥品何時推出市面，以及貿易關稅會否因疫症關係而逐步削減，而本

港曾多次傳出物資短缺的問題，亦有機會影響大市氣氛，投資者需密切留意事態發展。（ｕｌ）

