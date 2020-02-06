《談國論企－黎偉成》強醫提高收治治癒率降感染病死率

《談國論企》中共中央政治局常委、國務院總理、中央應對新型冠狀病毒感染肺疫情工作領

導小組組長李克強，於２０２０年２月４日主持召開領導小組會議，指出要「努力提高收治率和

治愈率」，及「降低感染率和病死率」，由是要強力增加各種各樣醫療物資的生產和供給，提高

檢測確診能力，以及確保生活必需供應。此一手抗疫戰的政策、策略和相關措施，相當全面和透

徹，相信中國有能力在相對較快的時間在防肺炎阻擊戰取勝。



＊派高水平醫護團隊赴災區擴充基層首診醫療力量＊



此為中共中央總書記習近平於２月３日主持中央政治局常委會會議並對加強疫情防控工作作

重要講話中，所作出的「堅決遏制疫情蔓延勢頭，堅決打贏疫情防控阻擊戰「的迅速行政政策回

應。領導小組會議指出湖北省特別是武漢市仍然是全國疫情防控的重中之重，要把人民生命安全

和身體健康放在第一位，所提的兩點相當重要，特別是（甲）「努力提高收治率和治愈率」，因

全國的確診者至２月５日下午逾２﹒４萬之眾，相當可觀，但治愈者之數開始遠多於死亡者，是

故對治愈的信心相應提升，當然是提高收治率，才可以使到治愈率有持續不斷提升。

同樣重要的是要（乙）「降低感染率和病死率」，只要不斷甚至明顯降低感染情況，才可以

使治愈率和疫情受控、受打擊。

至於新型冠狀病毒感染肺疫情工作領導小組，所決議的多項措施，可類分為幾個重點，最重

要的是（一）要收治，以打擊疫情，故要（１）進一步擴大床位供給，徵用一批酒店場館、培訓

中心等用於集中收治疑似病例、輕症患者或觀察密切接觸者，將部分三級綜合醫院轉型為定點收

治醫院。調集一批應急方艙醫院（由活動房子建成）、再增加２０００名醫護人員支援湖北，４

晚到位。

這是中國在武漢火神山醫院經僅僅１０日在２月２日交付予人民軍隊工作者深切治療確疹者

之後，又一強力的治疫行政命令。火神山其中一座可容納１０００張床位的醫院，可容納的床位

有限，需要善用甚至增加資源。

多元強化治療「硬件「之外，會議亦（２）強化以醫護為主的「軟件「投入，包括：集中優

勢力量，調派高水平醫護團隊整建制接管重症救治醫院或病區，配齊搶救設備和防護物資。擴充

基層首診醫療力量。合理安排醫護人員輪休，保障醫護人員身體健康

同樣重要的是（二）檢疫，以防疫：提高檢測確疹能力，縮短檢測時間，從全國疾控系統調

派檢測力量支援武漢，允許符合條件的第三方檢測機構開展核酸檢測。優化診療方案，將臨床行

之有效治療措施納入診療規範，加強中西醫結合，提高臨床救治有效性。

至於（三）各類供應不要受疫情現尚擴散和惡化底下，打亂應有的步伐：即使要堅決把醫療

救治和防護資源集中到投擊疫情第一線，中央同時確保生活必需供應。



＊保障各地生活必需品正常供應穩民心防亂＊



在（Ｉ）醫療方面，加強統籌協調，壓實地方責任，推動醫用防護服、口罩等企業加快復工

達產，最大限度發揮生產潛能，多種方式擴大產能。和對進口醫療物資符合相關標準的，要抓緊

投放使用要（ＩＩ）「保障各地生活必需品正常供應」，更是必不可少的政策和策略，因此舉可

以盡量減低居民對疫情的恐懼感，否則有可能引發不必要的「思想疫症」對社會的衝擊，故國務

院協調重點企業特別是央企增加生活必需品生產。

由是（ＩＩＩ）要保障交通網絡暢通，盡快打通部分被阻斷道路，解決跨區域調運中遇到的

問題，提高物資分撥效率，保障市場供給。凡此似乎有點「細微」，卻很有需要。

（《看武漢肺炎疫症專題》之四）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

