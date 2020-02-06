  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/02/2020 09:33

《異動股》歌禮製藥漲近兩成，獲批開展治療新肺炎病毒臨床研究

　　《經濟通通訊社６日專訊》歌禮製藥（０１６７２）現價急升１９﹒８％，報４﹒８４元；
成交約５５５萬股，涉資２６２８萬元。集團公布，和華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院開
展科研合作。「評價ＡＳＣ０９╱利托那韋復方片、利托那韋對於新型冠狀病毒感染的肺炎確診
病例的療效及安全性的隨機、開放、對照的ＩＩＩ期小樣本臨床研究」已獲得醫院的倫理委員會
批准。
　　另一方面，石四藥（０２００５）昨日漲３﹒４％後停牌後，今早復牌，現價仍升
６﹒４６％，報８﹒０８元；成交約１７６萬股，涉資１４２４萬元。集團表示，其擁有在內地
生產阿比多爾原料藥及製劑的公司。不過，建議尚未經國家衛健委確認採納，集團不能保證建議
上述者即將落實或不會落實。
　　現時，恆生指數報２７１３９，升３５２點或升１﹒３２％，主板成交３４﹒４３億元。國
企指數報１０６２５，升１３１點或升１﹒２５％。
　　上證綜合指數報２８２４，升６點或升０﹒２３％，成交８１﹒５０億元人民幣。
　　深證成份指數報１０２９３，跌１２點或跌０﹒１２％，成交１１２﹒８９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　白雲山　　　　（００８７４）　　　２６﹒４０元　　　升１﹒５４％
　　石藥集團　　　（０１０９３）　　　１９﹒４４元　　　升１﹒４６％
　　國藥控股　　　（０１０９９）　　　２５﹒４５元　　　升１﹒１９％
　　中生製藥　　　（０１１７７）　　　１１﹒２４元　　　升０﹒９０％
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　　１９﹒０２元　　　升０﹒１１％

　　東陽光藥　　　（０１５５８）　　　４５﹒７０元　　　跌０﹒８７％
　　歌禮製藥　　　（０１６７２）　　　　４﹒８４元　　升１９﹒８０％
　　信達生物　　　（０１８０１）　　　３１﹒８５元　　　升１﹒１１％
　　石四藥集團　　（０２００５）　　　　８﹒０８元　　　升６﹒４６％
　　藥明康德　　　（０２３５９）　　１０４﹒００元　　　升１﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事06/02/2020
【武漢肺炎】全國確診病例2.8萬宗563死 天津貴州出現死亡病例
國際動態06/02/2020
韓限口罩出境 逾千個須申報
生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】國泰籲員工於三月起放無薪假3星期
生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】東亞：兩員工曾接觸確診者 已安排25員工自我隔離
生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】聯合航空宣布周六起停飛往返香港航班
生財有道05/02/2020
《開市Good Morning》溫傑﹕港股兩萬七見阻力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金