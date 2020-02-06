《異動股》歌禮製藥漲近兩成，獲批開展治療新肺炎病毒臨床研究

《經濟通通訊社６日專訊》歌禮製藥（０１６７２）現價急升１９﹒８％，報４﹒８４元；

成交約５５５萬股，涉資２６２８萬元。集團公布，和華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院開

展科研合作。「評價ＡＳＣ０９╱利托那韋復方片、利托那韋對於新型冠狀病毒感染的肺炎確診

病例的療效及安全性的隨機、開放、對照的ＩＩＩ期小樣本臨床研究」已獲得醫院的倫理委員會

批准。

另一方面，石四藥（０２００５）昨日漲３﹒４％後停牌後，今早復牌，現價仍升

６﹒４６％，報８﹒０８元；成交約１７６萬股，涉資１４２４萬元。集團表示，其擁有在內地

生產阿比多爾原料藥及製劑的公司。不過，建議尚未經國家衛健委確認採納，集團不能保證建議

上述者即將落實或不會落實。

現時，恆生指數報２７１３９，升３５２點或升１﹒３２％，主板成交３４﹒４３億元。國

企指數報１０６２５，升１３１點或升１﹒２５％。

上證綜合指數報２８２４，升６點或升０﹒２３％，成交８１﹒５０億元人民幣。

深證成份指數報１０２９３，跌１２點或跌０﹒１２％，成交１１２﹒８９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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白雲山 （００８７４） ２６﹒４０元 升１﹒５４％

石藥集團 （０１０９３） １９﹒４４元 升１﹒４６％

國藥控股 （０１０９９） ２５﹒４５元 升１﹒１９％

中生製藥 （０１１７７） １１﹒２４元 升０﹒９０％

金斯瑞生物科技（０１５４８） １９﹒０２元 升０﹒１１％



東陽光藥 （０１５５８） ４５﹒７０元 跌０﹒８７％

歌禮製藥 （０１６７２） ４﹒８４元 升１９﹒８０％

信達生物 （０１８０１） ３１﹒８５元 升１﹒１１％

石四藥集團 （０２００５） ８﹒０８元 升６﹒４６％

藥明康德 （０２３５９） １０４﹒００元 升１﹒９６％

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（ｎｓ）

