  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/02/2020 09:43

《異動股》松齡護老急升８０％，控股權易手至鄧成波父子

　　《經濟通通訊社６日專訊》松齡護老集團（０１９８９）現價升８０％，報１﹒４４０元；
成交約２４４９萬股，涉資３５３０萬元。
　　松齡護老公布，鄧成波及其兒子鄧耀昇作為一致行動人士，以每股１﹒６４７元向控股股東
Ｐｉｎｅ　Ａｃｔｉｖｅ　Ｃａｒｅ　Ｌｔｄ（ＰＡＣ）收購約５２％股權，涉約７﹒７３億元
，並按例以每股相同作價提出無條件強制全面現金要約，而每股作價較昨日收市價０﹒８元溢價
約１﹒０６倍，較去年９月底每股資產淨值０﹒２２３元溢價約６﹒３９倍。
　　現時，恆生指數報２７１２４，升３３７點或升１﹒２６％，主板成交１２８﹒４７億元。
國企指數報１０６２１，升１﹒２２％或升１２８點。
　　上證綜合指數報２８２５，升７點或升０﹒２５％，成交４７５﹒３１億元人民幣。
深證成份指數報１０３２５，升１９點或升０﹒１９％，成交７６８﹒４８億元人民幣。

　　表列十大上升股份股價表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　松齡護老（０１９８９）　　　　　１﹒４４０元　　　升８０﹒０００％
　　ＣＯＯＬ　ＬＩＮＫ（０８４９１）２﹒３６０元　　　升３１﹒８４４％
　　日光控股（０８４５１）　　　　　０﹒０９４元　　　升２８﹒７６７％
　　歌禮製藥（０１６７２）　　　　　４﹒７３０元　　　升１７﹒０７９％
　　合一投資（００９１３）　　　　　０﹒０２６元　　　升１３﹒０４３％
　　中國投融資（０１２２６）　　　　０﹒０４５元　　　升１２﹒５００％
　　中國醫療集團（０８２２５）　　　１﹒５３０元　　　升１１﹒６７９％
　　倢冠控股（０８６０６）　　　　　０﹒０９６元　　　升１１﹒６２８％
　　中國鼎益豐（００６１２）　　　　３﹒３５０元　　　升１１﹒２９６％
　　密迪斯肌（０８３０７）　　　　　０﹒１４８元　　　升１１﹒２７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事06/02/2020
【武漢肺炎】全國確診病例2.8萬宗563死 天津貴州出現死亡病例
國際動態06/02/2020
韓限口罩出境 逾千個須申報
生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】國泰籲員工於三月起放無薪假3星期
生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】東亞：兩員工曾接觸確診者 已安排25員工自我隔離
生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】聯合航空宣布周六起停飛往返香港航班
生財有道05/02/2020
《開市Good Morning》溫傑﹕港股兩萬七見阻力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金