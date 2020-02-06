《異動股》松齡護老急升８０％，控股權易手至鄧成波父子

《經濟通通訊社６日專訊》松齡護老集團（０１９８９）現價升８０％，報１﹒４４０元；

成交約２４４９萬股，涉資３５３０萬元。

松齡護老公布，鄧成波及其兒子鄧耀昇作為一致行動人士，以每股１﹒６４７元向控股股東

Ｐｉｎｅ Ａｃｔｉｖｅ Ｃａｒｅ Ｌｔｄ（ＰＡＣ）收購約５２％股權，涉約７﹒７３億元

，並按例以每股相同作價提出無條件強制全面現金要約，而每股作價較昨日收市價０﹒８元溢價

約１﹒０６倍，較去年９月底每股資產淨值０﹒２２３元溢價約６﹒３９倍。

現時，恆生指數報２７１２４，升３３７點或升１﹒２６％，主板成交１２８﹒４７億元。

國企指數報１０６２１，升１﹒２２％或升１２８點。

上證綜合指數報２８２５，升７點或升０﹒２５％，成交４７５﹒３１億元人民幣。

深證成份指數報１０３２５，升１９點或升０﹒１９％，成交７６８﹒４８億元人民幣。



表列十大上升股份股價表現：



股份（編號） 現價 變幅

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松齡護老（０１９８９） １﹒４４０元 升８０﹒０００％

ＣＯＯＬ ＬＩＮＫ（０８４９１）２﹒３６０元 升３１﹒８４４％

日光控股（０８４５１） ０﹒０９４元 升２８﹒７６７％

歌禮製藥（０１６７２） ４﹒７３０元 升１７﹒０７９％

合一投資（００９１３） ０﹒０２６元 升１３﹒０４３％

中國投融資（０１２２６） ０﹒０４５元 升１２﹒５００％

中國醫療集團（０８２２５） １﹒５３０元 升１１﹒６７９％

倢冠控股（０８６０６） ０﹒０９６元 升１１﹒６２８％

中國鼎益豐（００６１２） ３﹒３５０元 升１１﹒２９６％

密迪斯肌（０８３０７） ０﹒１４８元 升１１﹒２７８％

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（ｅｃ）

