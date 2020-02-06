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即市新聞

06/02/2020 09:48

【抗疫維穩】北京出台促進中小微企業發展「１６條」措施

　　《經濟通通訊社６日專訊》北京出台促進中小微企業發展「１６條」措施。其中包括：中小
微企業承租京內市及區屬國有企業房產從事生產經營活動，按照政府要求堅持營業或依照防疫規
定關閉停業且不裁員、少裁員的，免收２月份房租。承租用於辦公用房的，給予２月份租金
５０％的減免。
　　全年普惠型小微企業貸款增速高於各項貸款增速，其中國有大型銀行普惠型小微企業貸款增
速不低於２０％。對因受疫情影響經營暫時出現困難但有發展前景的企業不抽貸、不斷貸、不壓
貸，對受疫情影響嚴重的中小微企業到期還款困難的，可予以展期或續貸。

＊小微企業貸款融資成本要較去年再下降０﹒５個百分點＊

　　加快和擴大ＬＰＲ定價基準的運用，推動２０２０年全市普惠型小微企業貸款綜合融資成本
較２０１９年再下降０﹒５個百分點。對疫情防控重點保障企業給予貸款貼息支持。
　　中小企業股票質押協議在疫情防控期間到期，企業由於還款困難申請展期的，可與證券公司
等金融機構協商，展期３至６個月。積極推進擬上市公司ＩＰＯ、新三板創新層企業申請精選層
輔導驗收工作，採取非現場等靈活高效方式進行輔導驗收。疫情期間，加快資本市場線上服務平
台建設，組織輔導機構加大企業掛牌上市線上培訓力度。
　　受疫情影響納稅申報困難的中小微企業，可依法辦理延期繳納稅款，最長不超過３個月等。
減免中小微企業房租。對中關村國家自主創新示範區內的科技型小微企業，根據研發投入實際情
況，給予每家最高不超過２０萬元的研發費用補助。（ｅｗ）

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