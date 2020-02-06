《經濟通通訊社６日專訊》中國國家鐵路集團決定，鐵路部門將密切關注各地復工、返校時
間安排，根據客流變化，及時加開旅客列車，精心安排節後錯峰返程運力，科學安排席位分布，
組織車內旅客分散就坐，近幾日，旅客列車客座率將控制在５０％左右。
自今日起，此前在車站、１２３０６網站等各渠道已購買的全國鐵路火車票，旅客在開車前
自願改變行程需退票的，鐵路部門均不收取退票手續費，購買鐵路乘意險的一同辦理。（ｅｗ）
06/02/2020 10:51
【武漢肺炎】國鐵集團：今日前購票均可免費退，組織車內分散就坐
《經濟通通訊社６日專訊》中國國家鐵路集團決定，鐵路部門將密切關注各地復工、返校時
間安排，根據客流變化，及時加開旅客列車，精心安排節後錯峰返程運力，科學安排席位分布，
組織車內旅客分散就坐，近幾日，旅客列車客座率將控制在５０％左右。
自今日起，此前在車站、１２３０６網站等各渠道已購買的全國鐵路火車票，旅客在開車前
自願改變行程需退票的，鐵路部門均不收取退票手續費，購買鐵路乘意險的一同辦理。（ｅｗ）
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