【武漢肺炎】近５０外國航企停飛中國，民航局稱已發７０函件解釋

《經濟通通訊社６日專訊》受疫情影響，航空市場需求銳減，近５０家外國航空公司宣布暫

停往來中國大陸的航班，國家民航局運輸司司長于彪表示，民航局已向各國民航主管部門發出

７０多份函件，主要想表明中國在防疫以及海關檢疫等方面採取必要、有效的措施，打消不必要

的擔心。他稱，已有一些國家對盡快恢復航線給予了積極的回應。

此外，當前國內不少航空公司克服困難，主動作為，通過申請開通國外串飛航班等多種方式

，力爭保證國際航線「不斷航」，為中外旅客的往來提供便利。（ｅｗ）

