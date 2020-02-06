《午市前瞻》港股短線或突破５０天線，上望２７９００點

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股造好，帶動今早亞洲區內股市氣氛。消息指，內地啟動

的瑞德西韋（ｒｅｍｄｅｓｉｖｉｒ）藥物，正式開始進入臨床試驗，有望舒緩肺炎疫情，消息

刺激港股今早高開３８７點並重上二萬七，亦衝破１０天線（２７１２５點）及１００天線（２

７１０５點），及後港股升勢一度擴張，恆指大升逾五百點，盤中高見２７３２１點，重磅股建

行（００９３９）、匯控（００００５）及中移動（００９４１）領漲大市；另外，中信（００

２６７）大升近５％，為半日恆指最佳股份。最終恆指半日收報２７３１２，升５２５點或升１

﹒９６％，主板成交６７３﹒３８億元。國企指數報１０７１１，升２１７點或升２﹒０７％。

內地Ａ股同樣向上，上證綜合指數報２８４５點，升２７點或升０﹒９９％，成交１９６２

﹒６７億元人民幣。深證成份指數報１０５０５點，升１９９點或升１﹒９４％，成交３１３２

﹒９４億元人民幣。

重磅股方面，匯控升１﹒５８％，報５７﹒７元；港交所（００３８８）多名高層人事變動

，半日走高２﹒４８％，報２７３﹒２元；騰訊（００７００）揚１﹒１７％，報３９６﹒８元

；人民幣回穩，建行（００９３９）漲２﹒１１％，報６﹒２８元；友邦（０１２９９）雖遭麥

格理唱淡，半日仍隨市升１﹒０７％，報８０﹒１５元。



＊中信系表現強勁，油價急升帶動「三桶油」＊



中信股份今日跑出，半日升５﹒１８％，報９﹒３４元，為最佳恆指股份，連帶其他中信系

股份一同上揚，中信銀行（００９９８）升２﹒６４％，報４﹒２７元；中信資源（０１２０５

）升１﹒１２％，報０﹒４５元；中信國際電訊（０１８８３）升０﹒７４％，報２﹒７３元；

中信証券（０６０３０）升４﹒３９％，報１６﹒１６元。

國際油價結束連日跌勢，受惠疫苗的突破，隔晚國際油價漲約２％。「三桶油」股價隨市攀

升，中石化（００３８６）升３﹒４％，報４﹒２６元；中海油（００８８３）獲瑞銀列為行業

首選，半日飆４﹒３３％，報１２﹒５２元；中石油（００８５７）升３﹒５２％，報３﹒５３

元；中石化煉化（０２３８６）升４﹒７２％，報４﹒４４元；中海油服（０２８８３）獲摩通

升目標價至１４﹒７元，半日收報１２﹒２２元，升３﹒３８％。

藥股走勢凌厲，石藥集團（０１０９３）升１﹒２５％，報１９﹒４元；中生製藥（０１１

７７）升１﹒６２％，報１１﹒３２元；國藥控股（０１０９９）升５﹒３７％，報２６﹒５元

；藥明生物（０２２６９）升３﹒２８％，報１０７﹒１元。惟康哲藥業（００８６７）遭沽空

機構「殺人鯨資本」攻擊，半日曾急挫一成，隨後突然宣布停牌，停牌前跌１﹒９２％，報１０

﹒２元。



＊市民「盲搶」食品股落獲，本地地產借勢爆發＊



早前網上流傳本內地多個省市封關將影響本地食品及日常用品供給，導致本地市民「盲搶」

日用品及糧食，多隻食品股造好，日清食品（０１４７５）升４﹒８５％，報７﹒１３元；中國

旺旺（００１５１）升３﹒３５％，報６﹒４８元；維他奶國際（００３４５）升１﹒７１％，

報２９﹒７元；康師傅控股（００３２２）升３﹒７％，報１４﹒５８元。另外，市民亦「盲搶

紙」，刺激維達國際（０３３３１）升２﹒７５％，報２０﹒５５元；

大市氣氛轉好，本地地產股借勢炒起，恆地（０００１２）升２﹒８３％，報３６﹒３元；

新地（０００１６）升１﹒９９％，報１１２﹒７元；新世界（０００１７）升２﹒６２％，報

１０﹒１８元；恆隆（００１０１）升２﹒７９％，報１６﹒９２元；長實集團（０１１１３）

升０﹒７％，報５０﹒６元；太古地產（０１９７２）升０﹒６２％，報２４﹒３元。

多間大行預料，澳門賭業停市半月將拖累澳門博彩收入，下調博彩收入預測。惟濠賭股仍有

鑊氣，銀河娛樂（０００２７）升２﹒７４％，報５４﹒３５元；金沙中國（０１９２８）升２

﹒３９％，報３８﹒６元；新濠國際（００２００）升４﹒８４％，報１７﹒７６元；澳博控股

（００８８０）升３﹒６８％，報９﹒０１元；永利澳門（０１１２８）升４﹒６１％，報１７

﹒７元；美高梅中國（０２２８２）升２﹒５９％，報１１﹒１元。



＊張智威：阿里巴巴「入硬」恆指，中長線上望２４０元＊



今早港股升勢凌厲，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，就武漢肺炎疫情而

言，中國痊癒人數增加、美國有公司開發抗病毒藥物等利好消息提振市場信心，再加上市傳人行

未來數周或下調ＬＰＲ利率及降準以支撐國內經濟，他預期至本周末前恆指可以重上５０天線，

即約２７５００點水平，下周初可繼續上望２７９００點。

張智威認為，這段時間不少市民留家避免受病毒感染，利好網上業務。他首推阿里巴巴

（０９９８８），認為該股增長動力強勁，即使無疫情因素，其雲業務、電商業務仍能帶來高增

長。其股價短線上望２２０元，中長線或進一步走高至２４０元。恆指公司預期次季季檢時就第

二上市及同股不同權公司能否納入恆指成分股公布結果，他認為阿里巴巴「入硬」將成為藍籌股

。（ｎｓ、ｕｌ）

