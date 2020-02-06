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06/02/2020 17:55

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３２﹒４億人幣，買騰訊建行沽招行舜宇

　　《經濟通通訊社６日專訊》有消息指肺炎藥品出現突破，帶動隔晚美股造好，恆指高開近
４００點後升幅逐步擴大，隨後國務院表示，下周五（１４日）下午起對美國７５０億美元進口
商品的加徵關稅削半，消息令港股升幅進一步擴大至８００點，並曾突破５０天線（２７５５０
點）。恆指連升四日，今日更大升７０７點或２﹒６％，收報２７４９３點。國企指數報
１０７６４點，升２７０點或升２﹒５８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３２﹒４億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、建設銀行（００９３９）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依次是招
商銀行（０３９６８）、舜宇光學（０２３８２）、融創中國（０１９１８）。
　　主板成交１３１７﹒２６億元，按日跌１﹒５４％。其中港股通成交１８２﹒９４億元，佔
總成交１３﹒９％。

＊騰訊重上４００元續獲北水追捧＊

　　騰訊收升１﹒９９％，重上４００元，成交逾７０﹒７億元，成交額排港股首位。北水同樣
力撐，淨買入４﹒８１億元。
　　因應疫情衝擊經濟，市場預期人行短期內繼續放水，包括下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ）
，內銀股隨市向上。建設銀行升２﹒６％，報６﹒３１元。北水同樣狂掃貨，淨買入４﹒４８億
元。
　　中芯股價再創逾１４年新高，最高見過１７﹒５２元，收報１７﹒１８元，升２﹒２６％，
暫錄五連升，現價計累漲逾２０％。北水不怕高追，淨買入３﹒４２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　４．８１　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　４．４９　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　　３．４２　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　２．９９　
　　中國移動（００９４１）　　　　　　１．７６　　　　　　　　
　
　　淨沽出最多港股：
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－２．１０　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－２．１０　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－１．８８　
　　友邦保險（０１２９９）　　　　　－１．３４　
　　華潤啤酒（００２９１）　　　　　－１．２７　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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