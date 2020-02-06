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即市新聞

06/02/2020 15:39

《美元走勢－羅明立》市場風險胃納明顯回升，美匯或挑戰９８﹒５

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒９８　　　１０９﹒７４　　　１０９﹒７９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１００１　　　１﹒０９９２　　　１﹒０９９９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０００　　　１﹒２９７０　　　１﹒２９９６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７４７　　　０﹒９７２８　　　０﹒９７３６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６４８　　　７﹒７６０６　　　７﹒７６０６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國參議院投票否決指控總統特朗普濫用職權及妨礙國會兩項彈劾條款，意味
他不會被罷免。美國公布ＡＤＰ私人市場職位數據，１月份職位增加２９﹒１萬，創下２０１５
年５月以來最高增幅，遠超分析師預期。另外，美國１月ＩＳＭ非製造業指數亦升至５５﹒５，
亦高於預計，當地數據理想帶動美股向上。
　　雖然內地疫情持續，但不斷有消息指有效藥物研發有進展，加上政府推出措施大力撐經濟，
預期疫情的影響短暫，市場風險胃納明顯回升，環球股市大幅反彈。美匯指數受數據支持亦重上
９８﹒２０，估計後市有可能挑戰９８﹒５０。
　　新西蘭第四季失業率進一步回落至４％，創下１１年以來低位，亦較分析師預期的４﹒２％
為佳，惟就業增長率按季持平。另外，民間部門薪資增長按季僅增加０﹒１％，遠低於市場預期
及前值的分別增長０﹒５％及０﹒６％。新西蘭就業數據雖好壞參半，但失業率仍符合央行預測
，故市場普遍預期，新西蘭央行將於下周三（１２日）舉行的議息會上維持利率不變，紐元或可
上試０﹒６５５０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０１５　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９７０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９４０　　　１﹒３１００　　　１﹒２８９０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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