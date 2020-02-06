【武漢肺炎】醫管局預計大量醫護人員缺勤，緊急服務續受嚴重影響

《經濟通通訊社６日專訊》醫院管發言人公布，由於今日公立醫院預計有大量醫護人員缺勤，緊

急服務將仍受到嚴重影響。各公立醫院急症室目前只能集中有限的值勤人手提供緊急服務，醫管

局呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所。

專科門診會提供有限度服務，病人可於稍後致電更改診症預約時間，如有補充藥物需要，可

前往專科門診補充藥物。醫院管理局呼籲所有未返回工作崗位的醫護人員以病人福祉為大前提，

盡快返回工作崗位，為病人提供所需服務。

醫管局感謝所有繼續值勤的醫護人員，盡力維持最緊急的服務。（ｃｌ）

