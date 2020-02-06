《經濟通通訊社６日專訊》醫院管發言人公布，由於今日公立醫院預計有大量醫護人員缺勤，緊
急服務將仍受到嚴重影響。各公立醫院急症室目前只能集中有限的值勤人手提供緊急服務，醫管
局呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所。
專科門診會提供有限度服務，病人可於稍後致電更改診症預約時間，如有補充藥物需要，可
前往專科門診補充藥物。醫院管理局呼籲所有未返回工作崗位的醫護人員以病人福祉為大前提，
盡快返回工作崗位，為病人提供所需服務。
醫管局感謝所有繼續值勤的醫護人員，盡力維持最緊急的服務。（ｃｌ）
06/02/2020 10:12
【武漢肺炎】醫管局預計大量醫護人員缺勤，緊急服務續受嚴重影響
《經濟通通訊社６日專訊》醫院管發言人公布，由於今日公立醫院預計有大量醫護人員缺勤，緊
急服務將仍受到嚴重影響。各公立醫院急症室目前只能集中有限的值勤人手提供緊急服務，醫管
局呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所。
專科門診會提供有限度服務，病人可於稍後致電更改診症預約時間，如有補充藥物需要，可
前往專科門診補充藥物。醫院管理局呼籲所有未返回工作崗位的醫護人員以病人福祉為大前提，
盡快返回工作崗位，為病人提供所需服務。
醫管局感謝所有繼續值勤的醫護人員，盡力維持最緊急的服務。（ｃｌ）
|中國故事06/02/2020
【武漢肺炎】全國確診病例2.8萬宗563死 天津貴州出現死亡病例
|國際動態06/02/2020
韓限口罩出境 逾千個須申報
|生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】國泰籲員工於三月起放無薪假3星期
|生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】東亞：兩員工曾接觸確診者 已安排25員工自我隔離
|生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】聯合航空宣布周六起停飛往返香港航班
|生財有道05/02/2020
《開市Good Morning》溫傑﹕港股兩萬七見阻力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰