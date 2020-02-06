《經濟通通訊社６日專訊》醫學會表示，政府答應向私家醫生提供的３萬個口罩已經到貨，
由於逾千名會員表示有需要，因此需抽籤處理，另外醫學會亦獲得另一個團體捐出２﹒５萬個口
罩，將可分發給私家醫生；亦有其他供應商表示可以提供口罩，但未確定到貨日期。
會董陳念德指出，私家醫生在抗疫方面亦擔當重要角色，但都要有裝備才可發揮作用，希望
政府可以提供裝備協助坦言。他坦言，政府提供的３萬個口罩並不足夠，醫學會將繼續向政府跟
進，而且會全球搜尋口罩。（ｃｌ）
06/02/2020 10:54
【武漢肺炎】醫學會：政府向私家醫生提供３萬口罩到貨將抽籤處理
《經濟通通訊社６日專訊》醫學會表示，政府答應向私家醫生提供的３萬個口罩已經到貨，
由於逾千名會員表示有需要，因此需抽籤處理，另外醫學會亦獲得另一個團體捐出２﹒５萬個口
罩，將可分發給私家醫生；亦有其他供應商表示可以提供口罩，但未確定到貨日期。
會董陳念德指出，私家醫生在抗疫方面亦擔當重要角色，但都要有裝備才可發揮作用，希望
政府可以提供裝備協助坦言。他坦言，政府提供的３萬個口罩並不足夠，醫學會將繼續向政府跟
進，而且會全球搜尋口罩。（ｃｌ）
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