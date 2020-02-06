【武漢肺炎】中銀香港因應疫情，推五項金融服務支持措施

《經濟通通訊社６日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，因應目前武漢新型冠狀病毒肺炎

疫情，推出５項金融服務支持措施，包括物業按揭貸款「還息不還本」安排、中小企抗疫專項貸

款計劃、支持保障抗疫物資供應、延長到期保費寬限期及增加額外保障，以及提供費用優惠或豁

免。

該行提供的物業按揭貸款「還息不還本」安排，由即日起至６月３０日，於該行供款１年或

以上，且過去１２個月還款紀錄正常的按揭客戶，可就其物業按揭貸款申請「還息不還本」，為

期６個月，期滿後可因應情況申請再延長６個月，即最多１２個月無須償還本金。

中銀香港亦推出中小企抗疫專項貸款計劃，為符合貸款條件的客戶提供綠色審批通道，安排

特快貸款審批，最快可於１日內完成審批，３日內落實提款該計劃貸款金額最高為２００萬元，

還款期長達６０個月。

該行又指，若客戶未能如期繳交中銀人壽指定人壽保險計劃的保費，保費寬限期可延長至

２０２０年６月３０日。同時，由即日起至４月３０日，中銀人壽推出「新型冠狀病毒」優化保

障及服務。任何個人保險保單的受保人於保障期內如確診新型冠狀病毒，中銀人壽將提供額外每

日５００元的住院現金保障等。

另外，該行提到，客戶如因特殊情況未能依時償還按揭、私人貸款及信用卡貸款，可申請豁

免相關罰息、利息及逾期還款手續費。（ｓｋ）

