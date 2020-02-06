【武漢肺炎】袁國勇：港府需做好防疫，確保不會出現大規模傳染

《經濟通通訊社６日專訊》港大醫學院微生物學講座教授袁國勇出席電台節目時表示，應對

新型冠狀病毒，必需要做好衛生措施，包括戴口罩及一定要消毒家居，如果沒有口罩，就要與人

保持６個階磚的距離，盡量避免與人接觸。

他又指，防疫最好要有隔離設施，政府需要考慮，他仍估計本港感染人數為１４０萬人，並

強調政府必需要確保不會出現大規模本地傳染，否則即使本港不封關，外國亦會對香港封關。

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