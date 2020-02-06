【武漢肺炎】香港郵空：一直優先處理涉口罩特快專遞，不存在積壓

《經濟通通訊社６日專訊》就昨晚在社交媒體上有人對空郵中心處理載有口罩的郵件提出關
注，香港郵政澄清指，空郵中心自農曆年假後一直優先處理內載口罩的特快專遞郵件，並不存在
積壓情況，至今已處理並派遞約一萬件此類郵件。
香港郵政表示，所有抵港交付該署空郵中心的郵件經香港海關檢查後會即時處理，並按址投
遞，並不需要該署審批方可發貨。該署會繼續以「口罩先派」為原則，安排優先派遞此類郵件。
（ｂｉ）
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