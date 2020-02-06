《經濟通通訊社６日專訊》近日多次有謠言傳出食米及廁紙等物資短缺，導致有市民搶購甚
至引起混亂，政府發言人表示，對有人在抗疫期間惡意散播謠言感到遺憾，對此等居心叵測的造
謠者予以譴責。
發言人強調，政府實施的疫情防控措施不會影響內地與香港兩地的貨運。此外，政府已與主
要食品供應商溝通，食品目前供應正常，並沒有來貨不足的問題，主要食品類別包括食米、麵食
等等亦有足夠存貨，市民無須擔心。
發言人又呼籲市民對謠言提高警覺，並密切留意政府發放的資訊，以免被謠言誤導。
（ｂｉ）
06/02/2020 10:01
【武漢肺炎】政府：食品供應正常無來貨不足，譴責居心叵測造謠者
《經濟通通訊社６日專訊》近日多次有謠言傳出食米及廁紙等物資短缺，導致有市民搶購甚
至引起混亂，政府發言人表示，對有人在抗疫期間惡意散播謠言感到遺憾，對此等居心叵測的造
謠者予以譴責。
發言人強調，政府實施的疫情防控措施不會影響內地與香港兩地的貨運。此外，政府已與主
要食品供應商溝通，食品目前供應正常，並沒有來貨不足的問題，主要食品類別包括食米、麵食
等等亦有足夠存貨，市民無須擔心。
發言人又呼籲市民對謠言提高警覺，並密切留意政府發放的資訊，以免被謠言誤導。
（ｂｉ）
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