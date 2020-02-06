《經濟通通訊社６日專訊》維珍澳洲航空宣布，香港社會持續動盪，令近月的澳洲往返香港
航班需求大減，加上武漢肺炎疫情令不確定性增加，將於３月２日之後永久停飛香港航線。
維珍澳洲表示，香港市場對公司來說是一個挑戰，社會動盪令航班需求持續下跌，加上爆發
武漢肺炎，目前環境顯示香港不再是商業上可行的航線，所以決定撤出香港市場。
維珍澳洲已於去年１１月宣布停飛墨爾本往返香港的航班，今次則停飛悉尼往返香港航線。
（ｂｉ）
06/02/2020 12:51
【武漢肺炎】維珍澳洲航空下月起永久停飛香港航線
《經濟通通訊社６日專訊》維珍澳洲航空宣布，香港社會持續動盪，令近月的澳洲往返香港
航班需求大減，加上武漢肺炎疫情令不確定性增加，將於３月２日之後永久停飛香港航線。
維珍澳洲表示，香港市場對公司來說是一個挑戰，社會動盪令航班需求持續下跌，加上爆發
武漢肺炎，目前環境顯示香港不再是商業上可行的航線，所以決定撤出香港市場。
維珍澳洲已於去年１１月宣布停飛墨爾本往返香港的航班，今次則停飛悉尼往返香港航線。
（ｂｉ）
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