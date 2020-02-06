【武漢肺炎】教育局暫維持最早３月２日復課，仍有待評估疫情

《經濟通通訊社６日專訊》教育局局長楊潤雄於記者會上表示，暫時維持中小學及幼稚園

最早於３月２日復課，但強調復課安排將視乎防疫物資的供應及疫情發展情況再作決定，亦要求

師生於復課前１４日需回到香港，局方亦會盡早與校方商討復課的安排。

他續指，局方考慮為參加幼稚園教育計劃的幼稚園及特殊學校的宿舍部提供防範疫情的特別

津貼，以供校方購買防疫物品和清潔校園之用，又指局方早前提供２５００元學生津貼，將延長

收表時間至復課後的兩星期。（ｂｎ）

