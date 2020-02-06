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06/02/2020 15:26

李嘉誠首次失落福布斯香港首富，李兆基以３０４億美元成新首富

　　《經濟通通訊社６日專訊》香港富豪榜排名大洗牌！《福布斯》公布今年香港富豪榜，已盤
踞香港首富之位多年的長和系創辦人李嘉誠首次讓位，而去年退任恆基地產（０００１２）主席
一職的李兆基，則以３０４億美元登上今年首富寶座。
　　事實上，自《福布斯》公布香港富豪榜以來，李嘉誠至今已蟬聯榜首之位１２年，不過今年
誠哥就以身家２９４億美元，跌至第二位，較「四叔」李兆基身家微輸１０億美元。
　　至於新世界發展（０００１７）主席鄭家純及其家族則躍升至第三，身家大漲至２０７億美
元；華人置業前主席（００１２７）劉鑾雄以１６９億美元身家維持第四位；第五名則由嘉華國
際（００１７３）主席呂志和奪得。（ｙｗ）

表列今年香港富豪榜排名：

　　排名　　　富豪　　　　　　　　　　　　　　　　　身家（億美元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１　　恆地創辦人李兆基　　　　　　　　　　　　　　３０４
　　２　　長和系創辦人李嘉誠　　　　　　　　　　　　　２９４
　　３　　新世界主席鄭家純及其家族　　　　　　　　　　２０７
　　４　　華人置業前主席劉鑾雄　　　　　　　　　　　　１６９
　　５　　嘉華國際主席呂志和　　　　　　　　　　　　　１５４
　　６　　李錦記主席李文達　　　　　　　　　　　　　　１５２
　　７　　新地（０００１６）創辦人郭得勝遺孀鄺肖卿　　１３７
　　８　　會德豐（０００２０）前主席吳光正　　　　　　１１６
　　９　　阿里巴巴（０９９８８）副主席蔡崇信　　　　　１１５
　　１０　伯恩光學創辦人楊建文及林惠英　　　　　　　　　８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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