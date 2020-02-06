李嘉誠首次失落福布斯香港首富，李兆基以３０４億美元成新首富

《經濟通通訊社６日專訊》香港富豪榜排名大洗牌！《福布斯》公布今年香港富豪榜，已盤

踞香港首富之位多年的長和系創辦人李嘉誠首次讓位，而去年退任恆基地產（０００１２）主席

一職的李兆基，則以３０４億美元登上今年首富寶座。

事實上，自《福布斯》公布香港富豪榜以來，李嘉誠至今已蟬聯榜首之位１２年，不過今年

誠哥就以身家２９４億美元，跌至第二位，較「四叔」李兆基身家微輸１０億美元。

至於新世界發展（０００１７）主席鄭家純及其家族則躍升至第三，身家大漲至２０７億美

元；華人置業前主席（００１２７）劉鑾雄以１６９億美元身家維持第四位；第五名則由嘉華國

際（００１７３）主席呂志和奪得。（ｙｗ）



表列今年香港富豪榜排名：



排名 富豪 身家（億美元）

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１ 恆地創辦人李兆基 ３０４

２ 長和系創辦人李嘉誠 ２９４

３ 新世界主席鄭家純及其家族 ２０７

４ 華人置業前主席劉鑾雄 １６９

５ 嘉華國際主席呂志和 １５４

６ 李錦記主席李文達 １５２

７ 新地（０００１６）創辦人郭得勝遺孀鄺肖卿 １３７

８ 會德豐（０００２０）前主席吳光正 １１６

９ 阿里巴巴（０９９８８）副主席蔡崇信 １１５

１０ 伯恩光學創辦人楊建文及林惠英 ８０

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