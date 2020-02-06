【武漢肺炎】匯豐：分行及提供關鍵服務員工獲額外５天年假

《經濟通通訊社６日專訊》匯豐發言人表示，明白近日新型冠狀病毒對員工帶來不少挑戰和

壓力，尤其是任職分行，以及必須在辦公室當值的同事，依然敬業樂業、緊守崗位，為表達對這

些員工的謝意，相關員工可於２０２０至２０２１年內獲得合共五天的額外年假。

同時，於２月５日至２月１５日期間，視乎工作地點有沒有職員餐廳，相關員工可獲免費午

膳或午膳津貼。至於其他員工，一直建議同事在可行的情況下留在家中工作。（ｂｉ）

