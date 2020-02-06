  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/02/2020 18:52

【武漢肺炎】匯豐：分行及提供關鍵服務員工獲額外５天年假

　　《經濟通通訊社６日專訊》匯豐發言人表示，明白近日新型冠狀病毒對員工帶來不少挑戰和
壓力，尤其是任職分行，以及必須在辦公室當值的同事，依然敬業樂業、緊守崗位，為表達對這
些員工的謝意，相關員工可於２０２０至２０２１年內獲得合共五天的額外年假。
　　同時，於２月５日至２月１５日期間，視乎工作地點有沒有職員餐廳，相關員工可獲免費午
膳或午膳津貼。至於其他員工，一直建議同事在可行的情況下留在家中工作。（ｂｉ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道06/02/2020
李嘉誠首次失落福布斯香港首富 李兆基以304億美元成新首富
生財有道06/02/2020
【武漢肺炎】DSE 3月27日前考試延期 暫維持最早3月2日復課
中國故事06/02/2020
【武漢肺炎】中國多城實施封閉式管理 包括經濟重鎮南京、鄭州
生財有道06/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：比亞迪宜現價獲利離場
FOCUS06/02/2020
【FOCUS】市民疲撲口罩廁紙 港府「智慧城市」當擔抗疫奇兵
中國故事06/02/2020
【武漢肺炎】全國確診病例2.8萬宗563死 天津貴州出現死亡病例
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金