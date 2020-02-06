《小傳日記》疫苗惹憧憬，貿戰有轉機；魚缸向上湧，牛熊線可擁？

《小傳日記》最近神州媒體報道，研究人員已經發現咗一種對抗冠狀病毒嘅有效藥物，並開

始進入臨床試驗，憧憬抑制病毒疫苗面世，刺激香江魚缸今早高開３８７點，報２７１２５點，

重上兩萬七之餘，仲收復埋十天線（約２７１２５點）。早段升幅曾收窄至２４２點，報２７０

２９點，為全日最低。隨後，以神州移動（００９４１）為首嘅重磅藍戰士愈戰愈勇，推動魚缸

不斷上衝，中場以半日最高位收報２７３１２點，升５２５點。

午後再有消息，神州下調對花旗國７５０億美元進口貨加徵關稅，魚缸一度飆８２１點，至

２７６０８點，再收復埋五十天線（約２７５４０），直逼牛熊線（約２７６９３）。臨近尾市

，魚缸升幅轉平穩，最終埋單報２７４９３點，升７０６點，升幅逾兩個半巴仙，主板成交約１

３１７億銀減少逾１巴仙。國企指數報１０７６４，升２７０點，升幅亦有逾兩個半巴仙。

Ａ場方面，兩市繼續齊齊上揚。上證綜合指數報２８６６點，升４８點，幅度近２巴仙。深

證成分指數報１０６０１點，升２９５點，幅度近３巴仙。兩市合計成交９１３４﹒３９億人仔

增加約５巴仙。

重磅藍戰士方面，傳神州暫停對ＱＱ（００７００）音樂嘅壟斷調查，全日揚２巴仙，報４

００銀；生發發（００３８８）管理人員變動，漲超２巴仙，報２７３銀；建行（００９３３）

升近３巴仙，報６﹒３１銀；平保（０２３１８）同友邦（０１２９９）齊走高２巴仙，分別報

９２銀及８１﹒０５銀；大象（００００５）升２巴仙，報５７﹒９銀。神州移動彈起超５巴仙

，報６７﹒１５銀，為表現最佳藍戰士。



＊疫情局勢僵食物被盲搶，臨床展研究藥佬炒照舊＊



繼近期掀起嘅「搶罩潮」、「搶酒精潮」，近日又起搶食品潮。事源網上流傳神州多個省市

「封城」，會影響本地食品及日常用品嘅供應，市民嚇到急急腳去超市掃貨囤糧。喺搶購潮之下

，一班食品佬全部彈起。日清食品（０１４７５）升３巴仙，報７﹒０１銀；中國旺旺（００１

５１）踢高近４巴仙，報６﹒５銀；維他奶（００３４５）升１巴仙，報２９﹒５銀；康師傅控

股（００３２２）同蒙牛乳業（０２３１９）各漲近３巴仙，分別報１４﹒４８銀及

３１﹒２５銀。

醫藥佬繼續向上。中藥（００５７０）跳起８巴仙，報４﹒１９銀；藥明康德

（０２３５９）升超過７巴仙，報１０９﹒６銀；國藥（０１０９９）進帳近５巴仙，報

２６﹒３５銀；其中，歌禮製藥（０１６７２）公布，獲批開展治療肺炎藥品臨床研究，全日大

漲近９巴仙，報４﹒４銀；康哲藥業（００８６７）就畀「殺人鯨資本」狙擊，曾急插一成，隨

後宣布停牌，停牌前跌２巴仙報１０﹒２銀。



＊神州降關稅貿易佬吸水，人幣暫回穩內房有覺瞓＊



神州國務院關稅稅則委員會宣布，自下星期五（１４日）下午１點０１分起，上年９月起已

加徵花旗國１０％關稅嘅商品，稅率會減至５％，而加緊５％關稅嘅商品，就會降至２﹒５％，

商品總價值大概５８５０億港紙啦。貿戰相關股好似見到曙光咁炒上，萬洲（００２８８）鏟高

逾３巴仙，報７﹒９１銀；瑞聲（０２０１８）踼高近２巴仙，報５９﹒０５銀；創科實業

（００６６９）彈逾４巴仙，報６７﹒４５元。申洲國際（０２３１３）起飛近２巴仙，報１１

０﹒５銀；敏華控股（０１９９９）飆近６巴仙，報６﹒１元。

呢兩日離岸人民幣落返少少，神州磚頭佬安心反彈，潤地（０１１０９）彈近４巴仙，報３

５﹒２５銀；融創（０１９１８）抽高逾２巴仙半，報４０﹒６銀；「四條三」恆大（０３３３

３）輕跳近２巴仙，報１８﹒１４銀；中海外（００６８８）鏟高逾４巴仙，報２７﹒３５銀。

合景泰富（０１８１３）話，上個月公司同佢嘅合營企業、聯營公司預售額係５１﹒６５億人仔

，同去年同期相比增加逾１巴仙，隻股今日跳近３巴仙，報１０﹒４６銀。



＊鐵鳥使費少股價繼續跳，疫苗見曙光油佬唔使慌＊



神州話唔使鐵鳥交民航發展基金，花旗出報告話，呢件事對受疫情影響而運量大幅下降嘅鐵

鳥嚟講緩解作用好大。若暫免政策可以持續半年，上半年預計可以為國航（００７５３）、東航

（００６７０）同南航（０１０５５）分別減少５﹒７億銀、５﹒８５億銀同７﹒５０億銀人仔

成本。國航彈近７巴仙，報６﹒９銀；東航飆近８巴仙，報３﹒７５銀；南航都起飛逾７巴仙，

報４﹒６６銀；屐飛（００２９３）都起哄彈逾４巴仙，報１０﹒５８銀。

有消息話科學家研發緊針對冠狀病毒嘅疫苗，提振咗孖屐信心，國際油價結束連日跌勢，「

三桶油」走高，中海油（００８８３）彈５巴仙，報１２﹒６銀；中石化（００３８６）鏟高近

４巴仙，報４﹒２７銀；中石油（００８５７）踼高逾３巴仙半，報３﹒５３銀；中油氣（００

７０２）漏氣跌近４巴仙，報０﹒１銀。請請！



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