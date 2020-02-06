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即市新聞

06/02/2020 11:17

《真知灼見－溫灼培》澳洲減息機會降利好澳元

　　《真知灼見》周二（４日）澳洲央行議息會議後，儘管面對疫情、中國經濟增長預期放慢及
澳洲燒不完的山火等，行長洛威依然對今明兩年當地經濟充滿信心，預期分別可有２﹒７５％及
３％增長。他作出這樣預期後，市場隨即意識到洛威並不急於減息，因而把原先預期５月份減息
日子延至７月份。到了周三（５日），洛威再在一公開場合中發表演說，指除非失業率上升及通
脹一直處於低水平他才會減息。明顯地，洛威提升了減息門檻；更有趣是，洛威在演說中表明，
雖不能排除減息可能，但他期望這不會發生。此番言論進一步表明澳洲央行今年內不想再減息的
意向。從澳元利率期貨價格變化顯示，現市場估計澳央行３月減息機會隨即降至只有１２％，就
是１０月減息機會也不足七成。
　　另外值得留意的是，近日潮濕空氣正吹向澳洲，多地區更下大雨，相信可有助改善當地山火
情況。不過，在另邊廂，最新數字顯示，當地１２月零售銷售受山火影響，出現按月下跌
０﹒５％，成為過去兩年半以來最差的零售表現。上述數字遏抑了澳元匯價升勢，但受惠於環球
股市這數天的良好表現，澳元仍是以上升為主。
　
＊短期目標６８﹒５美仙＊
　
　　最後有一點必須理解，中美已達成貿易協議，可謂是進入了雙方貿易的蜜月期；倘不是疫情
，料環球投資氣氛早已高漲。現在疫情雖未見減退，但美國與泰國均有成功醫治個案；加上美國
亦伸出橄欖枝表示理解中國現今情況，並可考慮延遲中國在貿易協議中所承諾作出的大舉採購。
這一切均屬利好因素，有利環球股市及澳紐貨幣走勢。筆者調升澳元下跌支持到７０美仙，料短
期目標６８﹒５０美仙。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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