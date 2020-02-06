【武漢肺炎】信安：疫情穩定前中港股勢弱，恒指或下試２４５００

《環富通基金頻道６日專訊》信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉表示，農曆新年

假期期間，與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續發酵，牽動金融市場走勢。環球風險資產普

遍承壓，資金再次加快流向避險資產。美國國債價格普遍上升，１０年期美債孳息率一度跌至接

近去年９月低點１﹒５％，美國３個月期國債孳息率及１０年期債息曲線再度出現「倒掛」，反

映市場信心有所減弱。



＊武漢肺炎的影響＊



該行統計武漢肺炎開始引發較大市場恐慌到本周二（４日），環球股市普遍下挫，ＭＳＣＩ

環球指數下跌逾３％。不過，成熟市場跌幅相對輕微，美股及歐洲股市雖然回吐首半個月的漲幅

，但跌勢相對有限。至於疫情重災區中國，跌幅在主要市場當中相對顯著，連同鄰近的香港及亞

洲，都錄得高單位數跌幅。



＊近年突發公共衛生事件對投資市場有何啟示＊



重大突發公共衛生事件通常對市場產生負面影響。武漢肺炎與２００３年的非典型肺炎

（ＳＡＲＳ），以及２０１５年的中東呼吸綜合症（ＭＥＲＳ）均是由冠狀病毒引起。其中，

ＳＡＲＳ的疫情肆虐於２００２年１１月至２００３年９月，首先在廣東起源，隨著病毒蔓延，

香港成為第二大爆發點和轉介站。當時ＳＡＲＳ在全球的病例數超過８０００例，共７７４人死

亡。

疫情對於主要爆發地投資市場的衝擊明顯大於全球其它主要市場。由下圖可見，２００３年

ＳＡＲＳ剛爆發的時候，由於公眾對於新型傳染病缺乏認識，日益增長的確診人數困擾市場，市

場拋售尤其疫情相對嚴峻地方的股票，中港股市的跌幅明顯超越其它市場。當中，恆指跌幅達近

１４％，ＭＳＣＩ中國股市亦錄得雙位數跌幅。值得注意的是，環球股市及美股幾乎無影響；即

使是亞洲區內，市場表現亦大不同，個別市場如印尼及菲律賓不跌反升。

然而在疫情高峰期過後，此前跌幅較大的市場普遍出現明顯反彈，疫情對金融市場及經濟的

衝擊或只是暫時因素。以恆指為例，參考ＳＡＲＳ於２００３年５月底開始受控，恆指年底逐步

回升，全年結果累升３５％。



＊新型冠狀病毒不斷蔓延，對金融市場將有何影響＊



本次新型冠狀病毒懷疑在武漢華南海產市場開始爆發，一個月之內，蔓延至全國３１個省市

，還有港澳地區及全球２３個國家。相較於２００３年ＳＡＲＳ疫情，本次疫情傳播速度更快。

首個病例出現於去年１２月初，短短２個月的時間全國累計確診病例已超過了ＳＡＲＳ確診人數

的最高峰。不過新型冠狀病毒個案的死亡率暫時維持在２％－３％，比ＳＡＲＳ的近１０％低，

亦遠低於ＭＥＲＳ高達３０％至４０％的死亡率。不過當前疫情的高峰期相信尚未來臨，由於傳

播途徑廣，該行不能夠假設今次事件的影響會較當年ＳＡＲＳ小，預計疫情影響或至少延至５月

。

該行認為，無論對於經濟抑或投資市場，中國及鄰近地方如香港，所受的衝擊將是最大。

２００３年ＳＡＲＳ的時候，中國經濟當年第二季度所受的影響最大，期間消費增速一度大幅下

滑，ＧＤＰ增速比前後兩個季度的平均低出１﹒５個百分點，不過ＳＡＲＳ並沒有改變中國經濟

上行趨勢，２００１年至２００５年ＧＤＰ增長仍呈逐年加快趨勢。十七年後的今日，消費增速

已成為中國經濟的主要動力，今次肺炎疫情對消費與經濟的衝擊或將高於ＳＡＲＳ期間，加上製

造業生產受到企業推遲開工、失業人口增加等影響，該行相信內地經濟亦有機會加劇放緩，第一

季度中國ＧＤＰ或將明顯低於６％的水平，全年經濟或呈先低後高格局，但增速未必會偏離約

５﹒９％太遠。

隨著疫情慢慢穩定下來，中央有機會加大財政及貨幣寬鬆等逆周期措施的力度。後續財政政

策或通過進一步減稅降費的手段對餐飲、酒店、娛樂等行業進行支持，對疫情影響較大的中小型

企業等主體可能通過定向減稅、發放補貼等方式進行救助支持，專項債規模亦有可能適度提高。

貨幣政策方面，或通過定向降準等舉措提供流動性，ＬＰＲ利率亦有望進一步降低，扶持市場信

心。

中國周邊地區亦將受到經濟下行壓力，其中香港經濟所受的影響更為顯著。２００３年之時

，疫情令本港消費及服務出口受到重創，經濟一度出現技術性衰退，訪港旅客人數曾經大跌七成

；２０２０年，本身社會問題對香港經濟的影響仍有待收復，今次的疫情對零售、旅遊、餐飲業

更是雪上加廂，除了外地旅客減少，本地消費亦有機會進一步減弱。一旦本港出現「沙士級」疫

情，上半年經濟有機會嚴重收縮，全年較大機會出現負增長。

在疫情穩定下來之前，中港股市未來一段時間表現料維持疲弱，最壞情況，恆指有機會下試

２０１８年第四季低位２４５００點。從板塊來看，受疫情影響較大的，預期將包括例如航空、

旅遊、餐飲、博彩等。另外，部分周期性板塊例如房地產所受的影響亦會較大。回顧２００３年

上半年，非必需消費品及必需消費品板塊在所有板塊中表現落後，而與疫情相關度較低的電信、

原材料及能源表現則相對較好。除此以外，生物醫藥相關股票有機會受惠，？地部分藥企於ＳＡ

ＲＳ期間股價曾升超過六成，而同期上證指數漲幅僅兩成左右；防守性相對強的板塊，如保險、

公用股亦有機會跑贏。



＊疫情衝擊下投資者應如何部署＊



由於事態發展仍屬初期，該行暫時未有調整體第一季資產分配的大方向。正如上文所言，事

件對於投資市場的影響預期將集中於中國及香港，進而是一些亞洲區內出口國，如澳洲、南韓等

；對於成熟市場如歐美的影響或相對較細。在環球經濟今年將輕微擴張的前題下，該行相信隨著

疫情穩定下來，環球貨幣及財政政策的配合下，經濟活動會隨即迅速反彈，投資市場亦然。中長

線而言，股票市場仍具備投資價值。

因此現階段，投資者可考慮選擇一些基本因素正面的投資市場，或具備增長前景的板塊，不

應該單是考慮如何避險而作出投資決定。投資者亦可以考慮從資產類別及地區兩大方面分散投資

，同時增加債市部署，對衝短期市場下行風險。

該行年初定首季投資策略的時候，已經建議減持港股，並同時看好中國股票，因為無論在企

業盈利基礎、抑或經濟前景，政策憧憬等方面，內地都相較港股樂觀。至於其他主要股票市場，

該行目前仍看好美國，日本輕微看好，歐洲及亞洲中性。債券方面，在寬鬆貨幣政策背景下，息

率能夠反彈的空間相信有限，該行維持輕微看好主權債，特別是相對長年期的美國國債。

（ｈｏ）

