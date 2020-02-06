【武漢肺炎】中國多城實施封閉式管理，包括經濟重鎮南京、鄭州　

《經濟通通訊社６日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情不容樂觀，更呈從湖北省向外擴散趨勢。

國家衛健委最新公布，２月５日新增３６９４宗確診病例，累計感染人數２８０１８人，再多

７３人死亡，累計確診感染後死亡的人數增至５６３人；累計治癒出院病例１１５３宗，現有疑

似病例２４７０２宗。

在疫情嚴重程度排第二位的浙江省，杭州實施封閉式管理開先例，由溫州代管的樂清市更是

湖北省以外首個封城的城市，同省寧波市亦快速跟隨杭州，對所有小區實施封閉式管理；同樣實

施封閉式管理的還有河南省鄭州市；山東省臨沂市；黑龍江省哈爾濱市；福建省福州市；以及江

蘇省省會南京市、徐州市。

所謂的封閉式管理，是指政府要求全市所有村莊、小區、單位實行封閉式管理，限制非居民

生活必需的公共場所等，各城封閉程度各有不同，不過有意見認為，城市人口由小區分隔管理，

若將所有全面封閉的小區加起來，已構成「半封城」。



＊鄭州「半封城」，９２宗確診兩死＊



除了阿里巴巴總部所在地杭州外，外界亦格外關心南京及鄭州的「半封城」效果。南京屬於

中國新一線城市，人口超過８００萬，新防疫措施影響牽連甚大，目前南京確診新型冠狀病毒肺

炎患者數字達到４７個，暫無人死亡。

鄭州和湖北省地理距離相近，是全國重要的交通樞紐城市，也是中國中部地區重要的經濟中

心之一，鴻海在這裡經營旗下規模最大的代工廠，目前鄭州確診數字達到９２個，２人死亡。

據報，另外採取不同程度人員進出控管的城市，還包括重慶市轄下兩區；雲南省昆明市；寧

夏回族自治區吳忠市、銀川市；河南省駐馬店市；江蘇省南通市；以及江西省景德鎮市等。上述

城市多數著重社區人員進出控管，對外地特別是湖北的車輛和人員返城的隔離檢測。（ｅｙ）

