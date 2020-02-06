【貿易休戰】國務院：對去年９月１日美國進口商品加徵關稅減半

《經濟通通訊社６日專訊》國務院關稅稅則委員會負責人公布，對去年９月１日就美國

７５０億美元進口商品的加徵關稅措施作出調整，自下周五（１４日）下午１時起，將該批商品

中已加徵１０％關稅的部分調整為５％；已加徵５％關稅的商品調整為２﹒５％。除上述措施外

，其他對美加徵關稅措施繼續按規定執行。

根據資料，中國目前仍針對５００億美元美國商品加徵２５％關稅，另外再對總計６００億

美元的美國商品徵收５％、１０％、１５％及２５％關稅。（ｊｔ、ｅｙ）

