《積金攻略－梁潘月寶》理財概念從小培養

《積金攻略》一年之計在於春，農曆新年剛過，雖然今年過年氣氛不太一樣，但在此齊心防

疫抗疫的時候，大家除了檢視自己與家人的醫療保險之餘，亦可適時灌輸孩子正確的理財概念，

為未來作籌劃。

所謂理財，即是將收入適當分配，除了滿足即時的個人消費欲望，還要未雨綢繆，為未來作

準備，從而帶出儲蓄以至投資的概念－－積少成多，聚沙成塔。

當然，要小朋友學懂「儲蓄」，到銀行開個儲蓄戶口最為簡單直接；不過，儲蓄戶口利息低

企，聊勝於無而已，分分鐘更會被通脹蠶食。因此，「投資相連壽險計劃」（ＩＬＡＳ）或是一

個不俗選擇。



＊兼學平均成本法＊



顧名思義，投資相連壽險計劃兼備了投資與保險，在人壽保障的基礎上，還提供投資選項

（主要為基金），適合中至長期，以及尋求分散風險、資本增值或保本的投資者，小朋友從中更

可學會平均成本法的好處。

事實上，現時市場上提供的投資相連壽險計劃，供款年期選擇多，可短至５年，亦可長達

３０年，供款期後更保到１００歲；供款方面，可以選擇每年供款，年供款額低至１萬元已有交

易，有需要時還可增減（減少保費可能導致罰款）；另外，投資選項也十分多元化，覆蓋債券、

股票及或貨幣等，轉換投資選項更無需收費，靈活度高。

不過，投連險計劃既然包括了投資成分，投資表現及整體回報並沒有保證，因為投資回報受

到所選投資選項相關市場表現影響，可能大幅波動，甚至出現虧損。

此外，收取的費用結構較複雜，包括保單收費、行政費，以及投資選項的管理費。有關費用

的收取模式可能令用作投資的供款減少。而根據證監會要求，保險公司需要於投連險的「產品資

料概要」中，披露費用及收費總額（Ｔｏｔａｌ Ｆｅｅｓ ａｎｄ Ｃｈａｒｇｅｓ

Ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ，簡稱ＴＦＣＤ）佔總供款的百分比（％），ＴＦＣＤ百分比基於若干假

設，包括受保人的年齡、性別及吸煙習慣、投保額、供款額、持有期以及期內回報率，並以下列

方式計算支付予保險公司的費用及收費總額（扣除保險公司發放的所有非酌情紅利及回贈）╱保

單持有人支付的供款總額ｘ１００％。

最後，在「消費」、「儲蓄╱投資」以外，還應鼓勵小朋友將部分利是錢捐出，作為慈善用

途，灌輸「施比受更為有福」的道理，將自己的快樂，跟有需要的人或動物「分享」。

《康宏金融集團首席產品及策略總監 梁潘月寶》

