中國將部分美國商品關稅削半，港股收２７４９３點升７０６點

《經濟通通訊社６日專訊》有消息指肺炎藥品出現突破，帶動隔晚美股造好，今早亞洲股市

暢旺，恆指高開近４００點後升幅逐步擴大，隨後國務院表示，下周五（１４日）下午起對去年

９月１日就美國７５０億美元進口商品的加徵關稅削半，消息令港股升幅進一步擴大至８００點

，並曾突破５０天線（２７５５０點）。個股方面，油價造好帶動「三桶油」發力而上，而重磅

股中移動（００９４１）則升逾半成，帶動大市氣氛。恆指最終收報２７４９３點，升７０６點

或升２﹒６４％，主板成交１３１７﹒２６億元，按日跌１﹒５４％。國企指數報１０７６４點

，升２７０點或升２﹒５８％。

內地股市同樣造好，上證綜合指數報２８６６點，升４８點或升１﹒７２％；深證成份指數

報１０６０１點，升２９５點或升２﹒８７％。兩市合共成交９１３４﹒３９億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒９４％，報５７﹒９元；港交所

（００３８８）升２﹒４％，報２７３元；騰訊控股（００７００）升１﹒９９％，報４００元

；建設銀行（００９３９）升２﹒６％，報６﹒３１元；友邦保險（０１２９９）升２﹒２１％

，報８１﹒０５元。



＊中信系股份表現強勁，中資電信帶領大市氣氛＊



今日中信股份（００２６７）表現強勁，連帶其他中信系股份一同上揚，中信股份升

４﹒９５％，報９﹒３２元；中信銀行（００９９８）升２﹒６４％，報４﹒２７元；中信國際

電訊（０１８８３）升１﹒４８％，報２﹒７５元；中信証券（０６０３０）升５﹒９４％，報

１６﹒４元；中信資源（０１２０５）則無升跌，報０﹒４４５元。

大行中信證券發研究報告，預料中移動（００９４１）的５Ｇ投資成本效益較同業好，給予

中移動「買入」評級，股份全日升５﹒４２％，報６７﹒１５元，為本日最佳表現藍籌；中國電

信（００７２８）升３﹒６３％，報３﹒１４元；中國聯通（００７６２）升４﹒１３％，報

６﹒８１元；中國鐵塔（００７８８）升１﹒１２％，報１﹒８１元。

受惠於報道稱科學家正在研發針對冠狀病毒疫苗，國際油價升逾２％，本港「三桶油」同樣

造好，中石化（００３８６）升３﹒６４％，報４﹒２７元；中海油（００８８３）升５％，報

１２﹒６元；中石油（００８５７）升３﹒５２％，報３﹒５３元；中海油服（０２８８３）升

３﹒２１％，報１２﹒２元；中石化煉化（０２３８６）升４﹒７２％，報４﹒４４元。



＊內房公布數據後普遍上升，本地地產借勢發力＊



部分內房公布１月份數據仍能維持正數，加上深圳市下周一（１０日）起可備案後可復工營

業，內房股借勢反彈，中海外（００６８８）升４﹒３９％，報２７﹒３５元；華潤置地

（０１１０９）升３﹒６８％，報３５﹒２５元；融創中國（０１９１８）升２﹒５３％，報

４０﹒６元；碧桂園（０２００７）升２﹒１７％，報１０﹒３８元；萬科企業（０２２０２）

升２﹒９６％，報２９﹒６元；中國恆大（０３３３３）升１﹒６８％，報１８﹒１４元。

本地地產股隨市造好，其中恆基地產（０００１２）前任主席李兆基榮登福布斯香港富豪榜

首位，消息刺激股升３﹒１２％，報３６﹒４元；新地（０００１６）升２﹒７１％，報

１１３﹒５元；新世界（０００１７）升２﹒４２％，報１０﹒１６元；恆隆地產

（００１０１）升４﹒８６％，報１７﹒２６元；長實集團（０１１１３）升１﹒９９％，報

５１﹒２５元；太古地產（０１９７２）升１﹒６６％，報２４﹒５５元。

評級機構惠譽表示，澳門賭場停業兩周，將對博彩企業的現金流造成立竿見影的明顯影響。

惟濠賭股今日隨大市表現造好，銀河娛樂（０００２７）升３﹒９７％，報５５元；新濠國際

（００２００）升５﹒４３％，報１７﹒８６元；澳博控股（００８８０）升５﹒７５％，報

９﹒１９元；永利澳門（０１１２８）升４﹒４９％，報１７﹒６８元；金沙中國

（０１９２８）升３﹒４５％，報３９元；美高梅中國（０２２８２）升５﹒１８％，報

１１﹒３８元。（ｕｌ）

