《缸邊麗評－熊麗萍》聚焦疫情發展維穩與復工，新經濟股逢低吸

《缸邊麗評》內地股市在春節假期後首個交易日大跌８％，其後連續三個交易日錄得上升；

由於港股對肺炎疫情已早於內地股市作出反應，本周反彈力度亦優於內地Ａ股。市場目前除了繼

續關注本港及內地肺炎確診個案數字外，亦對中央政府出台更多措施以支持經濟，以及下周企業

逐步開工投產對產業鏈的影響，令市場除了關注大市走勢之外，個別行業及個股對消息的反應更

為敏感，個股表現將較參差及波動。



＊人行操作穩信心＊



內地在Ａ股復市之前，人民銀行已宣布進行１﹒２萬億元人民幣回購，而其後亦表示向主要

全國性銀行提供低成本專項再貸款資金等。市場目前預期本月２０日公布的貸款市場報價利率（

ＬＰＲ）下調，而這些貨幣市場政策操作，過往也不時使用，以配合資金市場需求及投資者信心

，故料市場反應不會太大。



＊中降美關稅市場反應過分＊



另一個為昨天（６日）市場帶來較大刺激的是國務院宣布在本月１４日起，對原產美國的

７５０億美元進口商品加徵的關稅稅率由１０％下調至５％，已加徵至５％的進口稅率則降至

２﹒５％。中美雙方在上月中簽署「首階段貿易協議」，並同意早前各自加徵對方產品關稅作出

調整，而中方昨天的公布顯示對協議內容的執行，增強市場對中美在貿易協議落實程度之信心。

由於各方在應對肺炎疫情，國務院昨天的公布可減少市場對中美關稅問題的陰影，但筆者認為昨

天的反應有點過籠，大市短期作出調整亦屬合理。



＊傳統經濟股未宜買入＊



不過，內地疫情發展仍有機會令中央再推政策以減低對經濟影響，這些憧憬有助恆指在

２６０００點仍見支持。另一方面，下周企業逐步復工生產亦是另一焦點。筆者認為不同行業及

企業復工率及產品供需情況，將對個股影響較大；若出現零部件供應不足，對下游企業的生產受

影響，但部分產品亦因為供不應求而價格上升。可以預期短期內個別行業及個股的表現將較波動

，大家除了留音大市走勢之外，更應關注板塊及個股投資的「危與機」。筆者一直推介的科技相

關股份及新經濟股仍是每次調整的買入對象，傳統經濟股仍未是買入時候。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

