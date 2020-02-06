《股金豐采－涂國彬》恐懼情緒改善，全球股市反彈

《股金豐采》春節期間，新型冠狀病毒疫情與恐慌情緒，從武漢蔓延到全國各地，乃至全球

其他地區，風險資產普遍受壓。不過，從本周開始，恐慌指數ＶＩＸ已經連跌三日，之前大跌的

風險資產，包括股市，均有反彈。



＊美股維持升勢＊



美股在１月最後一周開始面對沽壓，但本周開始連漲三日。先說道指，１月２７日下跌

１﹒５７％，在１月最後一個交易日沽壓再增加，單日跌幅是去年８月２３日以來最大，但本周

開始，過去三個日連續走高，已經累積反彈３﹒６６％。再說納指和標普，２月５日創收市歷史

新高，過去三日分別收漲３﹒９１％和３﹒３８％。

畢竟，除了疫情外，基本面仍是重點，大部分企業業績理想，且經濟數據包括ＩＳＭ製造業

指數和小非農強勁，都帶來支持，漲勢沒變。歐洲股市也有樂觀數據支持，英國富時１００指數

過去三日累漲２﹒７％，德國ＤＡＸ指數三日漲３﹒８２％，法國ＣＡＣ指數三日漲３﹒０８％

。



＊留意持倉比例＊



內地和香港股市影響更直接更大。內地股市在假期後第一個交易日重挫，滬指當日收跌

７﹒７％，至２７４６﹒６１。之後兩日轉頭走高，滬指重返２８００水平。創業板指數回補了

２月３日缺口，表現強勁。

至於港股，假期後比內地市場復市的早，１月最後三個交易日累積５﹒８６％跌幅，從本周

開始大幅反彈，尤其是２月６日直接重返兩萬七水平。

現在誰也不知道疫情走向，大市仍有回調可能，持倉比例要留心，各類資產波幅或再增加，

要保持審慎。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

