《鍾之日記》降美關稅，國策維穩，魚缸同升

《鍾之日記》２月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



新型肺炎疫情勢必嚴重影響中國經濟，國家抗疫維穩，連番釋出多重利好穩定市場信心，除

了國務會議推出優惠政策外，國務院關稅稅則委員會繼２月１日宣布不對從美國進口的醫療物資

加徵關稅，已加徵稅款予以退還後，今日再公布對去年９月１日就美國７５０億美元進口商品的

加徵關稅措施作調整，自下周五（１４日）起將該批商品中已加徵１０％關稅部分調整為５％；

已加徵５％關稅的商品調整為２﹒５％。中方表示是回應美國上月中公布調整關稅的同步措施，

並稱希望與美方一道朝著最終取消全部加徵關稅的方向努力。

中方示好，貿易戰進一步緩和，今早已高開近４００點的香江魚缸，升幅逐步擴大至８００

點，並曾突破５０天線（２７５５０點）。個股方面，油價造好帶動「三桶油」發力，而重磅股

中移動（００９４１）則升逾半成，恆指最終收報２７４９３點，升７０６點或升２﹒６４％，

主板成交１３１７﹒２６億元，按日跌１﹒５４％。



＊Ａ場衝關二千九＊



內地新型冠狀病毒肺炎疫情不容樂觀，更呈從湖北省向外擴散趨勢。國家衛健委最新公布，

５日新增３７２０宗確診病例，累計感染人數２８０８３人，再多７３人死亡，累計確診感染後

死亡的人數增至５６３人；累計治癒出院病例１２２０宗，現有疑似病例２４７０２宗。除湖北

省外，開始有多個城市實施封閉式管理，包括經濟重鎮南京及鄭州，至於遼寧更宣布全省封閉式

管理。

國務院常務會議要求切實做好疫情防控重點醫療物資和生活必需品保供工作並加碼疫情防控

財稅政策，Ａ股市場今早向好，午後升幅急速擴大，滬綜指一度漲２％，高見２８７６﹒５９點

，全日則漲１﹒７２％，報２８６６﹒５１點，有望挑戰二千九，連續三日反彈；深成指升

２﹒８７％，創業板指急飆３﹒７４％。人民銀行連續第二日暫停逆回購，今日零投放零回籠，

兩市全日成交９１３５億元人民幣，按日成交增４﹒７％，是本周第二次突破九千億大關，再刷

新去年４月以來成交新高，外資亦從陸股通淨流入１０５﹒５８億人民幣。



＊物流受惠國策，花旗唱好鐵鳥＊



國務院常務會議決定，再推出一批支持保供的財稅金融政策：自１月１日起對運輸防控重點

物資和提供公共交通、生活服務、郵政快遞收入免徵增值稅，及免徵民航企業繳納的民航發展基

金等。

消息刺激Ａ股一眾物流、快遞股走高，港股相關板塊亦有跟漲。圓通速遞（０６１２３）表

現最為亮眼，並在接近全日高位收市，急漲２７﹒３％；中國外運（００５９８）大升８﹒７％

，大同集團（００５４４）亦漲７﹒４％

受肺炎疫情影響，航空市場可謂跌到冰點，民航局運輸司今日公布，今年春節假期７天內，

民航旅客運輸量僅６５１萬人次，比去年春節同期大幅減少４８﹒３％，平均客座率僅為

５１﹒７％。

不過花旗認為，國務院免徵民航企業繳納的民航發展基金，將可緩解航空公司的盈利壓力，

未來不排除會進一步延長免徵措施，甚至會推出更多稅費減免政策。假如暫免措施持續半年時間

，預料今年上半年將可分別為國航（００７５３）、東航（００６７０）及南航

（０１０５５）節省資金約５﹒７億、５﹒８５億及７﹒５０億元人民幣。

該行認為三大中資航空股的Ｈ股估值已有吸引力，下行空間料有限，相信此次航空股總體跌

幅可能較ＳＡＲＳ時期為小，故維持其「買入」評級。

航空股今日籍此回升，國航收飆７％，南航急升７﹒１％，東航更大漲７﹒８％。



＊誠哥讓出首富位置，四叔終登冠＊



香港富豪榜排名大洗牌。《福布斯》公布今年香港富豪榜，已盤踞香港首富之位多年的長和

系創辦人李嘉誠首次讓位，而去年退任恆基地產（０００１２）主席一職的李兆基，則以３０４

億美元登上今年首富寶座。

事實上，自《福布斯》公布香港富豪榜以來，李嘉誠至今已蟬聯榜首之位１２年，不過今年

誠哥就以身家２９４億美元，跌至第二位，較「四叔」李兆基身家微輸１０億美元。

至於新世界發展（０００１７）主席鄭家純及其家族則躍升至第三，身家大漲至２０７億美

元；華人置業前主席（００１２７）劉鑾雄以１６９億美元身家維持第四位；第五名則由嘉華國

際（００１７３）主席呂志和奪得。

受惠貿易戰降溫消息利好市場，長和系普遍升，長和（００００１）升２﹒２％，電能實業

（００００６）升２﹒７％，長江基建（０１０３８）升１﹒７％，長實集團（０１１１３）升

２％；其他地產股方面，恆基地產漲３﹒１％，新世界升２﹒４％，華人置業升０﹒６％，嘉華

國際升３﹒７％。



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