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即市新聞

06/02/2020 09:05

《投資心得－潘鐵珊》中航國際私有化作價具吸引力，建議接受

　　《投資心得》中航國際（００１６１）作為多元化的投資控股平台，業務主要包括平板顯示
屏、印製電路板、零售及工程等不同分部。截至截至去年６月３０日止六個月的中期業績，錄得
收入２６８﹒７億人民幣按年增７﹒６％；而集團擁有人應佔期內溢利則同比下降３３﹒５％至
９１５７﹒６萬元人民幣。集團在結合商業模式創新，脫離地產業務後，進行業務重組以促進企
業內生價值的增長。
　　集團旗下業務之一的深南電路ＰＣＢ互聯，包括中高端多層印製電路板、封裝基板及電子裝
聯等，於通信、醫療、航空航天等多個高技術領域均有應用。隨著４Ｇ網絡擴充及５Ｇ基站建設
帶動，通信、服務器等下游市場繼續向好，有持續需求。此外ＰＣＢ業務產值增加亦帶動營收同
比大幅增長。

＊每股９元私有化＊

　　集團在早前提出以每股９元的私有化計劃要約，有多個要素受到支持。首先，集團提出的要
約價是基於公平的機制合理地定價，距離現價有一定的溢價。集團提出的９元股的收購價，從每
股淨資產的角度來看，截至去年六月底歸屬母公司的淨資產為１３５億元計算，攤薄後每股淨資
產約７﹒６元，有１８﹒４％的溢價。
　　集團採取具系統而專業的專案部署，包括聘請專業股東識別和溝通機構，及在要約綜合文件
和致股東的信函中與股東有充足的溝通，故集團對是次要約充滿信心。總括來說，集團認為要約
收購價格對於Ｈ股股東來說有一定吸引力，其私有化方案能達成集團與股東雙贏的局面。由於上
述的多個原因，故建議股東接受私有化計劃。《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》（筆者沒
有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

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