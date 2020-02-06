《財金樂道－陳樂怡》疫情傳播未放緩，恒指短期兩萬七有阻力

《財金樂道》Ａ股於農歷新年後的首個交易日跌逾３００點，不過北向流入Ａ股的金額則逾

１８０億元，為紀錄次高，或反映經過急跌後，估值變得吸引，加上內地經濟體系大，而且料中

央將推出更多扶持政策，料Ａ股再大幅調整空間有限。

港股方面，由上月高位計，大市一度跌近３０００點，或已消化一定負面影響。根據過往經

驗，疫症帶來的跌市偏向短暫性，深度調整可為投資者帶來中長線入市機會。而人行向市場注入

大量流動資金，反映中央政府致力穩定市場信心。同時外資積極流入Ａ股，Ａ股暫時回穩，亦紓

緩部分港股壓力。但由於武漢冠狀病毒疫情傳播未有放緩跡象，投資者仍會偏向審慎，恆指在近

期反彈後，短期於２７０００點有一定阻力。



＊中國本季經濟增長料降１至５個百分點＊



武漢肺炎疫情散播較預期為快，一方面是武漢肺炎的傳播力不但較強，而且能夠人傳人。另

一方面，國內採取強力措施，令各省市比較如實公布疫情。事實上，由於武漢肺炎屬於新的病毒

。暫時沒有疫苗或藥物，可以控制病情。此外，武漢肺炎有不少隱形病人，亦令防控工作更困難

。

然而，初步數據顯示，武漢肺炎的致命率低於沙士，加上中國積極以不同醫藥治理，將可減

低其破壞力。

受武漢肺炎疫情及內地的圍堵措施影響，我們料或令中國本季經濟增長率降１至５個百分點

。事實上，目前肺炎疫情主要對旅遊業、酒店、航空公司、飲食、零售等帶來較直接的影響，料

對整體中國經濟的實際的影響或較為有限。

不過，武漢為中國工業的中心，尤其是汽車工業和電子工業，而包括小米、小紅書、科大訊

飛等知名企業於當地設立第二總部，近期武漢的經濟活動幾乎停頓，或對相關行業的供應帶來一

定影響，值得投資者留意。



＊本港旅遊零售地產等將受較大衝擊＊



同樣，疫情對本港的經濟影響將會較大，於２０１９年，內地客訪港近４９００萬，而為應

對疫情，國家出入境管理局已暫停受理、審批、簽發內地居民赴港澳旅遊簽注，包括團隊旅遊、

個人旅遊及深圳「一周一行」等。

事實上，旅遊業亦是香港另一命脈，佔ＧＤＰ１０％。加上香港屬於外向經濟，受外部影響

甚大。另外，世衛將新型肺炎疫情列為國際公共衛生緊急事件，並未對中國貿易施加任何限制，

不過由於地工廠延遲復工，對生產受物流供應鏈亦會帶來影響，本港的進出口貿易相信亦具較大

挑戰。

從歷史數據看，以０３年沙士為例，中國當年第２季ＧＤＰ增長下跌２％，而香港則跌

４﹒５％。預期本港經濟雪上加霜，旅遊及消費零售以及地產和收租等將受較大衝擊。

中國限制國內人員流動，包括將武漢封城、取消旅行團出境、延長黃金周假期及減少城際交

通運輸班次等等，同時多個國家亦限制內地旅客入境，相關措施為整體遊業帶來明顯打擊。事實

上。中國遊客佔不少亞洲國家例如日本、泰國、越南等的外來遊客３０％，中國旅客出境驟降，

對上述國家經濟帶來衝擊。其中，旅遊收入佔泰國ＧＤＰ的１２％，受明顯影響。



＊互聯網、電商及金融科技等料受惠＊



聯儲局議息後，維持利率不變，符合市場預期。會後聲明表示貨幣政策將推動通脹回升至２

％的局方目標。事實上，美國勞工市場強勁，鮑威爾貨幣政策目標更強調要將通脹推升至２％，

無非是為延續低利率政策帶來藉口。加上目前聯儲局仍在擴大資產負債表，預期聯儲局寬鬆貨幣

政策仍將持續一段時間。雖然美股亦因受肺炎因素影響調整，不過美國的病例不多，亦已作出限

制入境安排，再配合寬鬆貨幣政策支持，料美股調整幅度可控。

板塊方面，受疫情影響，令線上遊戲及雲服務等網上服務需求上升，而為對應特殊情況，企

業亦有機會加大於互聯網應用上的投入，促進行業發展，互聯網、電商及金融科技等行業或因此

而受惠。業內龍頭股阿里（０９９８８）和騰訊（００７００）為逢低吸納的對象。

《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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