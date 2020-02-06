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06/02/2020 09:03

【抗疫維穩】習近平：全面提高依法防控能力，為疫情提供法治保障

　　《經濟通通訊社６日專訊》國家主席習近平主持召開中央全面依法治國委員會第三次會議強
調，從立法、執法、司法、守法各環節發力，全面提高依法防控、依法治理能力，為疫情防控工
作提供有力法治保障。
　　習近平指出，要完善疫情防控相關立法，加強配套制度建設，完善處罰程序，強化公共安全
保障，構建系統完備、科學規範、運行有效的疫情防控法律體系。要嚴格執行疫情防控和應急處
置法律法規，加強風險評估，依法審慎決策，嚴格依法實施防控措施，堅決防止疫情蔓延。
　　要加大對危害疫情防控行為執法司法力度，嚴格執行傳染病防治法及其實施條例、野生動物
保護法、動物防疫法、突發公共衛生事件應急條例等法律法規，依法實施疫情防控及應急處理措
施。要加強治安管理、市場監管等執法工作，加大對暴力傷害醫務人員的違法行為打擊力度，嚴
厲查處各類哄抬防疫用品和民生商品價格的違法行為，依法嚴厲打擊抗拒疫情防控、暴力傷醫、
制假售假、造謠傳謠等破壞疫情防控的違法犯罪行為，保障社會安定有序。

＊確保受贈財物全部及時用於疫情防控＊

　　要依法規範捐贈、受贈行為，確保受贈財物全部及時用於疫情防控。要依法做好疫情報告和
發布工作，按照法定內容、程序、方式、時限及時準確報告疫情信息。要加強對相關案件審理工
作的指導，及時處理，定分止爭。要加強疫情防控法治宣傳和法律服務，組織基層開展疫情防控
普法宣傳，引導廣大人民群眾增強法治意識，依法支持和配合疫情防控工作。要強化疫情防控法
律服務，加強疫情期間矛盾糾紛化解，為困難群眾提供有效法律援助。
　　會議審議通過了《中央全面依法治國委員會關於依法防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情、切實
保障人民群眾生命健康安全的意見》、《關於深化司法責任制綜合配套改革的意見》、《關於加
強法治鄉村建設的意見》、《行政復議體制改革方案》和關於上海市推進法治化營商環境建設情
況的報告、關於推進綜合行政執法體制改革情況的報告。（ｅｗ）

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