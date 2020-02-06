《思前想後－郭思治》港股中期調整延續，任何回升均屬技術性後抽

《思前想後》由於武漢疫症仍在不斷蔓延中，尤其是內地所受到之衝擊最大，影響所及，整

個內需市場均受到嚴重打擊，其中以旅遊及零售消費業所受到的打擊最大，可以預見的是，內地

經濟於年度首季該不易保持６％之增長。嚴格而言，一日疫症仍未消失前，實體經濟仍將續受拖

累。Ａ股在農曆新年後黑盤開出，上證指數於２月３日一度低見２７１６點，其後在維穩買盤支

持下稍見喘定，惟到２月４日又再在沽壓湧現下而一度跌至２６８５點，其時維穩買盤再現，故

Ａ股得以反彈，而上證指數亦續步回升上２７８６點。換言之，Ａ股雖然處反覆欲試底之弱態，

但有維穩買盤支持，故相信該可在現水平略作喘定，但要完全擺脫弱態則非易事。從技術上看，

去年８月６日低位２７３３點之支持已曾兩度於日中失守，惟幸是以收市計仍未有失，但需留意

，一旦２７３３點有失，另一個較具防守性之支持據點將退守至去年１月４日之低位２４４０點

。



＊港股突破一百天線才算回穩＊



再看港股，大市自１月２０日高位２９１７４點開始之回落，至２月３日低位２６１４５點

止計，在短短８個半交易日內，累積之跌幅共達３０２９點，論步伐確有點稍偏促，故在技術上

初呈超賣下，只要回補買盤略作主動，市勢已可出現技術反彈。當然，在人心普遍仍較虛怯下，

大市即使略見回升，但亦只屬細幅度反彈而已，即所謂「有波幅而無升幅，有反彈而無大升」之

後抽市。值得再一提的是，經過近兩周之一輪急挫後，恆指已正式跌穿各組常用的平均移動線，

即大市技術上可能開始進入中期調整的弱態中，由於一個中期調整所運行的時間約為６至８周，

即自１月２０日高位２９１７４點開始之回落，可能輾轉反覆到２月底至３月中，故期間之任何

形式之回升，均只屬技術性之後抽而已，嚴格而言，需待恆指成功重越１００天線（約

２７０９８點）並穩守其上，方算真正的初步回穩。



＊大數據概念股走勢優於大市＊



２月大市暫初呈先低後高之形態，恆指暫是由３日之低位２６１４５點升至５日早市高位

２６９２６點，即月內之波幅暫為７８１點，首先，以７８１點之波幅計該不能滿足月內之所需

，加上一個月之高低位是不會同時出現於兩個交易日之內，故在本月餘下之交易日，定必有更高

或更低之指數出現。照目前之市勢看，市場之焦點該放在騰訊（００７００）身上，因騰訊股價

近日表現不俗，由於在恆指內之成分比重佔達１０﹒３％，故其股價之推升，對大市當具正面效

益。另外，阿里巴巴（０９９８８）、小米（０１８１０）及美團點評（０３６９０）等之表現

亦優於大市，也即是說，市勢縱使反覆不明，惟整個大數據概念股之走勢及表現均優於大市。

《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

