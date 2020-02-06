  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/02/2020 09:05

《思前想後－郭思治》港股中期調整延續，任何回升均屬技術性後抽

　　《思前想後》由於武漢疫症仍在不斷蔓延中，尤其是內地所受到之衝擊最大，影響所及，整
個內需市場均受到嚴重打擊，其中以旅遊及零售消費業所受到的打擊最大，可以預見的是，內地
經濟於年度首季該不易保持６％之增長。嚴格而言，一日疫症仍未消失前，實體經濟仍將續受拖
累。Ａ股在農曆新年後黑盤開出，上證指數於２月３日一度低見２７１６點，其後在維穩買盤支
持下稍見喘定，惟到２月４日又再在沽壓湧現下而一度跌至２６８５點，其時維穩買盤再現，故
Ａ股得以反彈，而上證指數亦續步回升上２７８６點。換言之，Ａ股雖然處反覆欲試底之弱態，
但有維穩買盤支持，故相信該可在現水平略作喘定，但要完全擺脫弱態則非易事。從技術上看，
去年８月６日低位２７３３點之支持已曾兩度於日中失守，惟幸是以收市計仍未有失，但需留意
，一旦２７３３點有失，另一個較具防守性之支持據點將退守至去年１月４日之低位２４４０點


＊港股突破一百天線才算回穩＊

　　再看港股，大市自１月２０日高位２９１７４點開始之回落，至２月３日低位２６１４５點
止計，在短短８個半交易日內，累積之跌幅共達３０２９點，論步伐確有點稍偏促，故在技術上
初呈超賣下，只要回補買盤略作主動，市勢已可出現技術反彈。當然，在人心普遍仍較虛怯下，
大市即使略見回升，但亦只屬細幅度反彈而已，即所謂「有波幅而無升幅，有反彈而無大升」之
後抽市。值得再一提的是，經過近兩周之一輪急挫後，恆指已正式跌穿各組常用的平均移動線，
即大市技術上可能開始進入中期調整的弱態中，由於一個中期調整所運行的時間約為６至８周，
即自１月２０日高位２９１７４點開始之回落，可能輾轉反覆到２月底至３月中，故期間之任何
形式之回升，均只屬技術性之後抽而已，嚴格而言，需待恆指成功重越１００天線（約
２７０９８點）並穩守其上，方算真正的初步回穩。

＊大數據概念股走勢優於大市＊
　
　　２月大市暫初呈先低後高之形態，恆指暫是由３日之低位２６１４５點升至５日早市高位
２６９２６點，即月內之波幅暫為７８１點，首先，以７８１點之波幅計該不能滿足月內之所需
，加上一個月之高低位是不會同時出現於兩個交易日之內，故在本月餘下之交易日，定必有更高
或更低之指數出現。照目前之市勢看，市場之焦點該放在騰訊（００７００）身上，因騰訊股價
近日表現不俗，由於在恆指內之成分比重佔達１０﹒３％，故其股價之推升，對大市當具正面效
益。另外，阿里巴巴（０９９８８）、小米（０１８１０）及美團點評（０３６９０）等之表現
亦優於大市，也即是說，市勢縱使反覆不明，惟整個大數據概念股之走勢及表現均優於大市。
《帝鋒證券及資產管理行政總裁　郭思治》（本欄逢周四刊出）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事06/02/2020
【武漢肺炎】全國確診病例2.8萬宗563死 天津貴州出現死亡病例
國際動態06/02/2020
韓限口罩出境 逾千個須申報
生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】國泰籲員工於三月起放無薪假3星期
生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】東亞：兩員工曾接觸確診者 已安排25員工自我隔離
生財有道05/02/2020
【武漢肺炎】聯合航空宣布周六起停飛往返香港航班
生財有道05/02/2020
《開市Good Morning》溫傑﹕港股兩萬七見阻力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金