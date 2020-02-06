【抗疫維穩】１４險企擬將新型肺炎納入保障，擴意外險重疾險責任

《經濟通通訊社６日專訊》據《上海證券報》統計，內地１４家險企均宣布，擴展意外險重

疾險保險責任，將新型冠狀病毒感染肺炎被納入保障範疇。

銀保監人身險部日前下發的《關於做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控人身保險服務工作的

通知》中，提出「適當擴展保險責任，在疫情防控關鍵期發揮保險保障作用」。報道引述業內人

士表示，部分險企在通知下發後第二天就公告，落實得很高效。但由於險企不能因擴展責任而加

收保費，而且目前尚無法預估出險帶來的賠付壓力，險企應注意做好風險控制。



＊不能因擴展責任而加保費，目前無法預估賠付壓力＊



新型冠狀病毒感染肺炎主要被納入兩類險種，包括意外險和重疾險。業內人士分析稱，意外

險主要是增加了因新型冠狀病毒感染肺炎導致的意外身故、傷殘保險金。截至目前，中國人壽（

０２６２８）（滬：６０１６２８）、君康人壽、新華保險（０１３３６）

（滬：６０１３３６）、泰康人壽、平安人壽、中英人壽、鼎誠人壽、國聯人壽、國寶人壽等９

家險企對部分意外險進行了責任擴展，部分公司賠付限額為２０萬元人民幣，部分公司按照基礎

保額賠付。

重疾險責任的擴展，是指被保險人首次經醫院確診為新型冠狀病毒感染肺炎後，險企給付一

定額度的保險金。部分公司給付基本保險金的３０％，部分險企以普通型、重型及危重型加以區

分，分別按輕症或中症、重症標準給付保險金。（ａｃ）

